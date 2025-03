Asaltan a un matrimonio de jubilados en Escobar mientras dormían

Un matrimonio de jubilados vivió una verdadera pesadilla el miércoles a la madrugada: cinco delincuentes ingresaron a su domicilio mientras dormían, los redujeron y se llevaron diversos efectos de valor.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 en una vivienda de la calle Asborno al 100, a cinco cuadras de la plaza central de Belén de Escobar. Los malvivientes forzaron una reja para ingresar y redujeron a los dos jubilados que residen en el lugar.

Los delincuentes lograron llevarse una suma de dinero en efectivo y varias joyas, cuyo valor no trascendió. Afortunadamente, las víctimas no sufrieron lesiones físicas, aunque quedaron conmocionadas por el desagradable hecho que les tocó padecer. Sus identidades no trascendieron.

Hasta el momento, no hay registros de cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables. La falta de testigos y de elementos tecnológicos complica el avance de la investigación, aunque se están analizando otras pistas.

Efectivos de la Comisaría Escobar 1ra tomaron intervención en el caso y trabajan en conjunto con la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) para dar con los sospechosos. La causa, caratulada “robo agravado”, está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº5.

Según trascendió, los delincuentes no exhibieron armas de fuego durante el robo, aunque lograron intimidar y reducir a los jubilados para que no ofrecieran resistencia. La modalidad del robo y la cantidad de participantes hacen suponer que se trataría de una banda organizada.

Fuentes policiales señalaron que no se puede adelantar más información para no entorpecer la investigación.