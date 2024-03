Una ciclista murió aplastada por la rama de un árbol en avenida De los Lagos

Una mujer de 47 años que había salido a andar en bicicleta falleció este jueves a la noche cuando una rama de gran porte se cayó encima suyo. El trágico incidente ocurrió sobre la avenida De los Lagos, en el acceso al complejo urbanístico San Matías, cerca de donde vivía.

Fuentes policiales informaron que la víctima se llamaba Yanina Lucila Pereyra, era licenciada en Psicología y tenía domicilio en la ciudad de Avellaneda. Hace poco estaba viviendo en un barrio de la zona, tras haberse separado de su pareja. Tenía una hija. Además, era aficionada a los maratones.

Según la información a la que pudo acceder El Día de Escobar, la mujer había salido a pasear en bicicleta y estaba regresando a su casa cuando una rama de gran tamaño se desprendió de un árbol con tanta mala suerte que impactó encima suyo. Al parecer, Pereyra sufrió un fuerte golpe en la cabeza, lo que le produjo la muerte de manera casi inmediata.

Cuando el servicio de emergencias médicas de SAME y Defensa Civil llegaron al lugar, minutos antes de las 20, la mujer ya no presentaba signos vitales, según consignaron las fuentes consultadas.

La espantosa fatalidad consternó a los vecinos de San Matías y también a muchas personas que la conocían, tanto por su actividad profesional como por su participación en un equipo de runners.

“Era mi amiga y compañera de trabajo. Una persona excelente, empática y amorosa, pura energía. Su familia y amigos estamos en shock”, comentó Roxana Romio en la página se Facebook Letras de Garín.

Víctima. Yanina Lucila Pereyra tenía 47 años, era psicóloga y aficionada al running.

El grupo de runners Escorrerteam también le dedicó un sentido adiós en su cuenta de Instagram: “En la vida nos cruzamos con millones de personas, pero quedan en nuestros corazones aquellas especiales. Te recordaremos siempre con esa sonrisa que llevabas a todos lados y con esa energía que siempre tenías en todo momento. Vuela alto Yani, y sigue acompañándonos en cada kilómetro, toda la familia Escorrer te extrañará”.

Fatalidad y responsabilidades

No es la primera vez que sucede una tragedia de estas características en el partido de Escobar. Sin ir más lejos, en marzo del año pasado hubo un hecho muy parecido en el barrio parque El Cazador: la víctima fue una mujer de 59 años, a la que un árbol se le cayó encima mientras caminaba con una amiga, cerca de la plaza Imperio del Japón.

Dos meses después, una joven de 18 años murió en Garín cuando un poste de telefonía, que un camión había chocado minutos antes, se precipitó sobre ella mientras cruzaba la calle 2 de Abril.

Como suele pasar cuando ocurren estos hechos, en las redes sociales circularon cuestionamientos hacia la responsabilidad del Municipio en el control del arbolado público. Sin embargo, el mantenimiento de la arboleda está a cargo del Consorcio de Propietarios de los barrios cerrados de la zona.

Intervención. Varios patrulleros y una ambulancia se acercaron al lugar del accidente.

No obstante, ante la consulta de este medio, desde el Municipio señalaron que “ese árbol en particular no fue objeto de denuncias ni observaciones de ningún tipo. Su caída fue un hecho imprevisto de la naturaleza y, por ende, no se pueden endilgar responsabilidades”.

También expresaron sus condolencias a los deudos de la mujer y aseguraron que equipos de Defensa Civil y de la Municipalidad “dieron aviso a la familia y se encargaron de asistirla en todo lo relacionado con este triste episodio”.