Sujarchuk viaja a España y Estados Unidos: qué hará y quiénes lo reemplazarán

El intendente Ariel Sujarchuk tendrá en noviembre una agenda internacional que lo mantendrá fuera del partido de Escobar por al menos once días. En ese lapso, tendrá dos reemplazantes, una situación bastante curiosa, pero que ya se dio en otras oportunidades.

Desde el Palacio Municipal se informó que Sujarchuk disertará en la Smart City Expo Barcelona. Se trata del congreso más importante del mundo sobre ciudades inteligentes, que se llevará a cabo del martes 5 al jueves 7 de noviembre en España.

La Smart City Expo World Congress (SCEWC) es el evento más grande e influyente del mundo en materia de ciudades e innovación urbana. Desde 2011, reúne cada año a líderes de empresas, gobiernos y organizaciones globales para intercambiar ideas y acciones en materia de sostenibilidad e inclusión.

Se estima que esta edición será la más importante celebrada hasta la fecha, con 1.100 expositores de 850 ciudades y más de 600 expertos internacionales. La cita, organizada por Fira de Barcelona, es considerada como la referente mundial en lo que a concepto de ciudad inteligente se refiere. Su objetivo es abordar desde diferentes perspectivas el desarrollo urbano sostenible y ético. El lema de ese año será Live Better (Vive Mejor).

Entre las principales novedades estará el espacio Innovation Playground, dedicado a conectar startups, inversores, gobiernos y especialistas para fomentar el I+D+i (investigación, desarrollo e innovación tecnológica). El SCEWC 2024 se articulará en torno a siete temáticas generales: Energía y Medio Ambiente; Movilidad; Gobernanza; Economía; Tecnologías Habilitadoras; Vida e Inclusión; e Infraestructuras y Edificios.

Sobre su participación, Sujarchuk expresó: “Voy a conocer de primera mano todos los avances que hay en estas áreas. Y también a exponer mi mirada sobre la innovación tecnológica, la revolución digital y la creación de ciudadanos inteligentes que convivan con la inteligencia artificial. El anhelo siempre es traer una porción de los avances más grandes que hay en el mundo a nuestro municipio para seguir generando progreso”.

Disertante. Sujarchuk será uno de los 1.100 expositores de la Smart City Expo World Congress.

Desde el Ejecutivo informaron que la participación de Sujarchuk en este congreso “no implica ninguna erogación” de las arcas comunales, “ya que todos los costos fueron cubiertos por los organizadores del evento”. Junto al intendente también viajará el secretario general del Municipio, Carlos “Beto” Ramil, quien es su habitual relevo por ser el primer concejal electo en 2023.

Durante la ausencia de Sujarchuk y Ramil, quien quedará interinamente a cargo de la Intendencia a partir del martes será Verónica Sabena, actual secretaria de Infraestructura y segunda concejal electa el año pasado. Aunque el congreso termina el jueves, la licencia del jefe comunal está prevista hasta el domingo 10 inclusive.

De España a Estados Unidos

El viaje a Barcelona no será el único que realizará Sujarchuk en noviembre. Una semana después, el intendente se tomará otros cinco días de licencia: desde el lunes 18 hasta el viernes 22 inclusive, según informaron a El Día de Escobar fuentes palaciegas.

El motivo: viajar a Estados Unidos para realizar un curso de formación en la Universidad de Harvard, dictado por la Universidad de Cambridge. “Veo la necesidad y aprovecho semejante oportunidad para seguir capacitándome y ampliando mis conocimientos, que también serán volcados a la gestión”, afirmó Sujarchuk en el comunicado de marras.

Escoltas. Carlos Ramil y Verónica Sabena se alternarán para reemplazar a Ariel Sujarchuk.

Durante esos cinco días, quien tomará interinamente las riendas del Ejecutivo será Ramil. No obstante, en el Palacio Municipal saben que Sujarchuk no se desentenderá de lo que pase en Escobar. “Cuando Ariel viaja, la comunicación sigue siendo constante, con la misma intensidad o incluso mayor. En la era digital, la comunicación se da de manera permanente, no importa donde esté el intendente. Tampoco importan los husos horarios”, comentó a este medio un funcionario de trato diario con el jefe comunal.

No es la primera vez que Ramil y Sabena se alternan para cubrir la ausencia de Sujarchuk. La concejal en uso de licencia y funcionaria maschwitzense ya había quedado a cargo del Municipio en la segunda quincena de enero del año pasado. Una situación similar se había dado el mismo mes de 2021.

Fuera de esos dos casos puntuales, quien siempre cubrió las espaldas de Sujarchuk es Ramil. Su período más extenso como intendente interino ocurrió entre agosto de 2021 y abril de 2023, cuando el jefe comunal pidió licencia para estar al frente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable y, tras cartón, en la Secretaría de Economía del Conocimiento de la Nación.