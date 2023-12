Se aprobó el Presupuesto Municipal de 2024: será de $90.531 millones  

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad este miércoles a la noche el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 2024 del Municipio de Escobar, que contempla ingresos y egresos por $90.531 millones y una planta de personal de más de 5.300 empleados.

El proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo se votó por unanimidad en una sesión que duró apenas 23 minutos. Fue al término de la asamblea de concejales y mayores contribuyentes en la que se trataron los aumentos de tasas para el año que viene, que ahora se indexarán al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El Presupuesto Municipal de 2024 prevé ingresos por $90.531 millones, un 267% más que los $33.497 millones proyectados el año pasado para el ejercicio en curso. El aumento interanual superará holgadamente la inflación de 2023, que orillaría el 160%.

En cuanto a los ingresos, se calcula que el 64% será de origen municipal ($59.926 millones), de los cuales poco menos de la mitad surgirán del cobro de tributos ($28.476 millones). El 36% restante será de jurisdicción provincial ($31.752 millones).

A diferencia de otros años, el Presupuesto de 2024 no contempla ingresos de origen nacional. Si bien nunca se proyectan partidas significativas de esa procedencia -para este año se habían previsto apenas $103 millones-, es un aspecto llamativo. Incluso más si se tiene en cuenta que el expediente fue remitido el 30 de octubre; es decir, antes del balotaje presidencial.

Para 2024 también se prevé un incremento de 14% en la nómina de personal municipal, con la creación de 673 cargos. De esta manera, el número de legajos de planta permanente, temporaria mensualizada y destajistas ascendería de 4.704 a 5.377.

El punto anterior no fue motivo de debate o consulta durante la sesión. De hecho, ni se mencionó. Sin embargo, no está de más consignar que esa previsión podría no consumarse, ya que las proyecciones fueron hechas antes de que se conozca quién sería el nuevo presidente.

Al respecto, un reciente artículo de la revista digital DIA 32 plantea que el intendente Ariel Sujarchuk evaluaría la posibilidad de achicar la planta de cargos políticos, en tren de austeridad ante el incierto y poco favorable panorama económico que se avizora.

En materia salarial, el Presupuesto establece una actualización de 70% en los haberes mínimos. El porcentaje coincide con la inflación proyectada para 2024 en el mismo expediente. Aunque nadie lo dijo, parecen números que se pusieron para completar la columna. No extrañaría que la realidad arroje otras cifras y porcentajes en el transcurso de los próximos doce meses.

El área que se llevará la mayor porción de la torta es salud, con $21.782 millones (24%), casi el triple que seguridad ($7.952 millones).

“Sin duda alguna, esta gestión realiza una excelente inversión de cada peso que recauda a través de las tasas”, sostuvo el concejal oficialista y presidente de la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, Marcos Tiburzi.

Sin réplicas desde la oposición, el expediente se aprobó por unanimidad en general. Antes del cierre de la sesión, varios concejales que finalizan sus mandatos pidieron la palabra para despedirse con agradecimientos y emocionados del Concejo Deliberante.