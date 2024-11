Ricardo Choffi volvió a mostrarse con Randazzo y se posiciona para 2025

Aunque todavía falta poco menos de un año para las elecciones legislativas de 2025, todos los espacios y dirigentes políticos ya empiezan a moverse estratégicamente para esa instancia. En ese marco, por ejemplo, se inscribió un reciente encuentro que tuvo lugar en la ciudad de Tigre y donde el escobarense Ricardo Choffi volvió a mostrarse al lado de Florencio Randazzo.

El vínculo entre ambos no es nuevo. Desde 2015, cuando ocurrió su frustrada precandidatura a presidente por el Frente para la Victoria, Choffi acompaña al ex ministro y actual diputado nacional. Lo hizo como candidato a concejal en 2017 y en 2021. También cuando el oriundo de Chivilcoy presentó la fórmula presidencial junto al entonces gobernador cordobés Juan Schiaretti, el año pasado.

En las últimas elecciones, el escobarense integró la nómina de aspirantes a diputados nacionales. Esto se debió a que el frente Hacemos Por Nuestro País prescindió de candidatos locales en la mayoría de los distritos bonaerenses.

Precisamente, Randazzo y Schiaretti fueron los invitados a la última de las cuatro jornadas del ciclo Ciudades Futuras, organizado por el intendente de Tigre, Julio Zamora. Con una inocultable clave política, ambos expusieron los modelos de gestión desarrollados durante sus trayectorias en la función pública.

Ponencia. Schiaretti, Zamora y Randazo expusieron sobre modelos de gestión en Tigre.

Durante el encuentro, que tuvo lugar el lunes en el Museo de arte de Tigre, Choffi se mostró junto a Randazzo en una renovada muestra del sostenido vínculo, dada la cercanía del próximo año electoral. “Acompaño a Florencio desde hace mucho, no es ninguna novedad ni especulación. Hay dos valores que son muy importantes para un peronista: la coherencia y la historia personal. Esos valores rescato de él y trato de imitar”, expresó el dirigente local, de habitual perfil bajo.

“Coincidimos en rescatar la nobleza de la política como herramienta transformadora para mejorar la calidad de vida de la gente, a pesar de la torpeza y la mala fe de algunos políticos. Ambos iniciamos la militancia desde la adolescencia, nunca tuvimos el oficio de ser paracaidistas en el peronismo. Y, aunque con distintos niveles de responsabilidad, ambos honramos la gestión pública cada vez que nos tocó participar”, afirmó Choffi.

Reencuentro. Ricardo Choffi volvió a mostrarse con Randazzo, a quien acompaña desde 2015.

“Por eso mismo descreo de los oportunistas que se arrogan una representatividad que no tienen y aún deberían dar explicaciones de su vergonzante, por ser generoso, paso por la administración municipal”, enfatizó, sin hacer nombres propios. No obstante, sus expresiones parecieran estar dirigidas a un ex funcionario de la intendencia de Sandro Guzmán, Germán Maldonado, quien buscaría posicionarse a nivel local como referente del jefe comunal de Tigre.

“En Escobar debemos mirar al futuro. Insistir en volver al pasado, a la triste noche de 20 años de pattismo autoritario y pendenciero, es un retroceso inútil. Debemos cuidar esta convivencia democrática que los escobarenses nos hemos ganado”, completó en esa línea.

Ricardo Choffi tiene una amplia trayectoria en el peronismo, que comenzó a fines de los 90. “Mi preocupación siempre fue la formación de nuevos cuadros técnicos y políticos para garantizar el trasvasamiento generacional. El peronismo debe ser un movimiento federal, democrático y solidario”, remarca.