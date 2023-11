Portazo en Armenio: Cristian Grabinski dejó de ser el director técnico

Sorpresivamente, a pocos días de haber finalizado el campeonato de la Primera B, Deportivo Armenio se quedó sin director técnico este miércoles ante la renuncia de Cristian Grabinski.

“Luego de despedirse del plantel y no llegar a un acuerdo con la comisión directiva, Cristian Grabinski dejó de ser el DT del tricolor, anunció oficialmente el club en sus redes sociales, además de desearle “suerte en lo que viene”.

Días atrás, el técnico del equipo de Maschwitz había decidido no contar para la próxima temporada con los jugadores Tomás Dopazo, Santiago Patroni, Carlos Márquez Semeao y Román Ugarriza.

Grabinski había llegado al club de la colectividad en marzo, reemplazando al experimentado Mario Gómez, que se fue a dirigir a Gimnasia de Jujuy y había sido el DT que sacó campeón del Clausura 2022 a Armenio, después de 24 años de sequía.

Durante su ciclo dirigió 28 partidos, con muy buenos rendimientos. El equipo ganó 11, empató 12 y cayó en apenas 5 oportunidades. Obtuvo más del 50% de los puntos en juego (53,5%).

En el último torneo Armenio quedó en la 4º posición, con 16 encuentros jugados (7-4-5), y clasificó al Reducido. En cuartos de final eliminó a Comunicaciones tras empatar sin goles y definir de visitante con una goleada por 3 a 0.

En semifinales le tocó San Miguel y no pudo pasar: perdió en Maschwitz 1 a 0 y en la revancha no hubo goles. Ahí finalizó su nueva ilusión de ascender a la Primera Nacional, un sueño que lleva más de dos décadas sin cumplirse.

Por el momento, no hay certezas de quién será el nuevo entrenador. Sí suenan algunos nombres, como el de Ariel Cuffaro Russo, ex jugador de Rosario Central y entrenador de Central Córdoba, pero aún no hubo avances.