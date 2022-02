Lista de unidad en el PJ de Escobar: Sujarchuk renovará como presidente

Como ocurrió en casi todos los municipios, el peronismo local mantuvo la cohesión para las elecciones partidarias del 27 de marzo. Hugo Cantero seguirá como vicepresidente y Ricardo Choffi asumirá la secretaría general.

En medio de las turbulencias que atraviesa el Frente de Todos a nivel nacional, el Partido Justicialista logró conservar la unidad sin fisuras en casi todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, donde el próximo 27 de marzo se realizarán las elecciones partidarias para renovar autoridades a nivel local. En Escobar, Ariel Sujarchuk seguirá al frente de la presidencia durante los próximos cuatro años.

El caso de Escobar replica el de los otros municipios gobernados por el Frente de Todos, donde los intendentes firmaron para encabezar las listas. Al igual que Sujarchuk, otros jefes comunales en uso de licencia renovarán sus mandatos. El único territorio en el que no se cumplirá el pedido de Máximo Kirchner, que conduce el PJ bonaerense, es Mar del Plata, donde se presentaron dos boletas.

Acompañando a Sujarchuk, Hugo Cantero también renovará hasta 2025 su mandato en la vicepresidencia, en tanto que Ricardo Choffi -actual secretario administrativo y de actas- será el nuevo secretario general en reemplazo del concejal Jorge Frazzetta, cuyo nombre no figura en ningún lugar de la lista.

Sujarchuk, además, encabeza la lista de congresales junto a la actual ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Cristina Álvarez Rodríguez.

En la nómina de congresales también están el ex secretario de Gobierno, Javier Rehl; la concejal Patricia de la Cruz, el intendente interino Carlos Alberto Ramil, Patricia Durán -ex esposa de Frazzetta- y Pablo Ramos, quien hasta hace unas semanas estaba a cargo de la Secretaría de Cultura.

Un nombre de peso que no está en la lista es el del massista Luis Carranza, ex presidente del Concejo Deliberante de Escobar y actual funcionario del Ministerio de Transporte de la Nación. Es que el Frente Renovador se declaró “prescindente” y sus dirigentes casi no participaron en las nuevas conformaciones territoriales del PJ.

Con la renovación de sus autoridades distritales el PJ normalizará definitivamente su situación, debido a que los mandatos de los consejeros y congresales locales están vencidos desde el 20 de diciembre.

El proceso de renovación de autoridades del PJ bonaerense comenzó el año pasado con la elección del nuevo consejo partidario provincial, cuyo titular elegido por unanimidad fue Máximo Kirchner, quien entró en funciones a fines de 2021.

