La reacción de Sujarchuk sobre la condena a Cristina Fernández de Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la denominada causa Vialidad. La pena es de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.

El fallo, emitido por la Sala 4º en los tribunales de Comodoro Py, llegó casi dos años después de que la ex mandataria fuera condenada en un juicio oral junto a otros doce acusados en esa misma investigación.

Los jueces Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky rechazaron por unanimidad los recursos de casación interpuestos por las respectivas defensas y ratificaron la sentencia dictada en primera instancia el 6 de diciembre de 2022 por Tribunal Oral Federal número 2.

Naturalmente, la condena generó una gran repercusión dentro del espectro político. Funcionarios del Gobierno e importantes dirigentes del peronismo se expresaron al respecto a través de distintos canales, y el intendente del partido de Escobar, Ariel Sujarchuk, no fue la excepción.

Respaldo. El intendente afirmó que la causa está repleta de irregularidades judiciales.

El jefe distrital público en su cuenta de X (ex Twitter) un breve texto en el que manifiesta su repudio hacia la condena contra la dos veces presidenta de la Nación y flamante titular del Partido Justicialista.

“Más que judicial, esta condena a Cristina es política. Surge de un proceso nulo de independencia y viciado por múltiples irregularidades”, afirmó Sujarchuk, dejando clara su postura respecto a la falta de autonomía entre los tres poderes del Estado.

El intendente también lamentó que el sistema judicial asuma un rol que considera sumamente inadecuado. “Triste papel juega la Justicia si se la utiliza como herramienta para perseguir y proscribir a dirigentes opositores”, concluyó en el posteo realizado alrededor de las 13, a pocos minutos de conocerse la condena.

Las condenas en la causa Vialidad

Además de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, solicitada por los fiscales Diego Luciani y Mario Villar, la Sala 4º de la Cámara de Casación Penal confirmó este miércoles la condena contra varios funcionarios de su gobierno en la causa Vialidad.

Como ya habían adelantado los miembros del tribunal a diferentes medios, fue ratificada la pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la expresidenta, quien aún dispone de una instancia de apelación frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Más que judicial, esta condena a Cristina es política: surge de un proceso nulo de independencia y viciado por múltiples irregularidades. Triste papel juega la Justicia si se la utiliza como herramienta para perseguir y proscribir a dirigentes opositores.#TodosConCristina — Ariel Sujarchuk (@ArielSujarchuk) November 13, 2024

Por otra parte, Casación confirmó las penas a seis años de prisión para el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y el empresario Lázaro Báez. También se confirmaron las absoluciones del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, de Abel Fatala y Héctor René Garro.

En tanto, el tribunal ratificó las condenas de Juan Carlos Villafañe a 5 años y Raúl Pavesi a 4 años y 6 meses de prisión, de José Santibáñez a 4 años y de Raúl Daruich a 3 años de prisión, todos ex funcionarios de Vialidad.