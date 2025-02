Sujarchuk apuntó contra Milei por la estafa cripto: “Lo que pasó es gravísimo”

Desde este fin de semana, el presidente de la Nación, Javier Milei, se encuentra en medio de una tormenta de repercusiones políticas debido a un escándalo cripto que, a estas alturas, ya tiene dimensiones internacionales.

En la noche del viernes, el máximo mandatario utilizó su cuenta de X para promocionar una nueva criptomoneda llamada $LIBRA. En una breve publicación, que estuvo fijada durante algunas horas en su perfil, manifestó que se trataba de un proyecto orientado a “incentivar el crecimiento de la economía, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos”.

Dentro de ese mismo posteo, el economista libertario adjuntó un link, donde aquellos interesados podían acceder para adquirir la moneda virtual que, al momento de su lanzamiento, constaba tan solo un puñado de centavos de dólar. Casi de manera instantánea, miles de influencers del mundo cripto se abalanzaron sobre el mercado para adquirir esta divisa.

Confiados de que se trataba de un proyecto promovido por nada más y nada menos que el presidente de la Argentina, inversores de distintas partes del mundo, incluido los Estados Unidos, llegaron a realizar compras por más de 250 mil dólares. La repercusión del anuncio fue de tal magnitud que en pocos minutos $LIBRA llegó a tener un valor de 5,54 dólares por unidad, alcanzando una capitalización de mercado mayor a los US$ 4 mil millones.

Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna.



No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole… — Javier Milei (@JMilei) February 15, 2025

Sin embargo, al cabo de algunas horas, el precio de la criptodivisa se desplomó por los suelos, llegando a estar incluso por debajo del valor inicial, provocando que miles de personas perdieran por completo su inversión. Ante este escenario, el mandatario decidió borrar el posteo promocional y trató de despegarse de la maniobra. En una nueva publicación, explicó que quiso respaldar un supuesto emprendimiento privado con el que no tiene “vinculación alguna”.

Al mismo tiempo, aseguró que “no estaba interiorizado sobre los pormenores del proyecto”, motivo por el que, según él, optó por no seguir dándole difusión. Es por esto que Javier Milei se encuentra al día de hoy en el centro de la polémica y comienza a experimentar duras repercusiones políticas.

La respuesta de Sujarchuk

El intendente del partido de Escobar no se quiso quedar afuera del fuego cruzado y aprovecho el fin de semana para contestarle al Presidente. «En Escobar somos serios: nos interiorizamos sobre los proyectos y los auditamos para evitar estafas y proteger a nuestros ciudadanos. Si así y todo nos equivocamos, nos hacemos cargo. No insultamos. Lo que pasó es gravísimo. No se puede repetir. Y mucho menos de un presidente», expresó Sujarchuk en un hilo que publicó en su cuenta de X.

En uno de los tantos posteos, el jefe comunal aseguró que “este escándalo compromete a lo más alto de la institución argentina: el presidente. Milei hoy no es un individuo, es una institución, y su responsabilidad está enmarcada por la Constitución, el Código Penal y las leyes del país”.

En Escobar somos serios: nos interiorizamos sobre los proyectos y los auditamos para evitar estafas y proteger a nuestros ciudadanos. Si así y todo nos equivocamos, nos hacemos cargo. No insultamos. Lo que pasó es gravísimo. No se puede repetir. Y mucho menos de un presidente. — Ariel Sujarchuk (@ArielSujarchuk) February 15, 2025

“No basta con reaccionar ante la crisis. La política debe anticiparse. La confianza de los ciudadanos, en un mundo cada vez más digital, depende de líderes preparados. Fomentar ciudadanos digitales informados y protegidos no es una opción, es una obligación del Estado”, agregó.

“En qué deviene la acción presidencial se verá. Para nosotros la lección es clara: la tecnología avanza rápido. La política debe avanzar más rápido aún”, concluyó. Sin embargo, el intendente volvió a la carga y 48 horas después volvió a cruzar al máximo mandatario y, a través de un nuevo hilo, enumeró los exabruptos de Javier Milei a lo largo de las últimas semanas.

“Fue a una entrevista, falló el audio y dijo que había un complot K en su contra. Su mentor, Domingo Cavallo, lo criticó y por eso lo calificó de ‘impresentable’ y eyectó a la hija del gobierno. El titular de la ANSES blanqueó que iban a subir la edad jubilatoria. También lo echó. En medio de los incendios en distintos puntos del país, la subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas, renunció. Recomendó invertir en una dudosa cripto. Después confesó que no estaba ‘interiorizado’. Más de 75 mil inversores se fundieron y la estafa ya ronda los US$ 286 millones”, expresó.

A modo de cierre, Sujarchuk dijo: “Todo esto fue protagonizado por el presidente. Llevamos 62 semanas de excesos e insultos. Espero que estos días sean más tranquilos, más normales. Todos los bonaerenses lo esperamos. Buena semana desde Escobar”.

• Fue a una entrevista, falló el audio y dijo que había un complot K en su contra.

• Su mentor, Domingo Cavallo, lo criticó. Lo calificó de “impresentable” y eyectó a la hija del gobierno.

• El titular de la ANSES blanqueó que iban a subir la edad jubilatoria. También lo echó. — Ariel Sujarchuk (@ArielSujarchuk) February 17, 2025

Repercusiones de la estafa cripto

Javier Milei está experimentando los coletazos de lo que algunos denominan como un accionar imprudente, mientras que otros hablan de una estafa multimillonaria planificada. Y es que entre la creación del criptoactivo y el primer posteo del Presidente pasaron tan solo algunos minutos, lo que da la sospecha de una coordinación estrecha entre las partes.

Además, la mayoría de los token se encontraban en manos de muy pocas personas desde antes su lanzamiento. Algunos inversores con renombre en las redes denunciaron que hubo incluso algunas personas que recibieron unidades de $LIBRA de forma gratuita antes de que estuviera disponible en el mercado.

Javier Milei intentó despegarse del escándalo por la estafa cripto, alegando que no tiene “vinculación alguna” con el proyecto y aseguró que “no estaba interiorizado sobre los pormenores” del mismo. A su vez, acusó de “ratas inmundas” a quienes “se quieren aprovechar de la situación para hacer daño”. Sin embargo, las fotos del mandatario con los principales impulsores de esta criptomoneda parecerían comprometerlo.

Las repercusiones respecto a este tema son de las más variadas. Descargos y amenazas en redes sociales, más de 100 denuncias penales radicadas en Argentina y Estados Unidos, pedidos de juicio político por parte de la oposición y hasta una investigación en curso por parte del FBI son algunas de las más destacadas. Además, las acciones de empresas y los bonos argentinos cayeron a lo largo de la jornada, a la vez que se experimentó una ligera suba en el precio del dólar.