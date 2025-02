La futura UDP de Escobar llevará el nombre de un reconocido médico local

La inauguración de la futura Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) de Belén de Escobar entró en la cuenta regresiva: su apertura será para abril. Y mientras que la obra se encuentra en el tramo final, el nombre de edificio ya está definido.

A través de programa Identidad Escobar, el Municipio impulsó una votación para elegir el nombre entre una terna de prestigiosos médicos locales: Alejandro Peralta, Eduardo Mocoroa y Carlos Guevara. Todos ellos reconocidos en la comunidad por su trayectoria y profesionalismo, quienes por distintas causas fallecieron entre 2020 y 2021.

La votación se realizó entre el 7 y el 13 de febrero mediante tres canales: urnas en las Unidades de Gestión Comunitaria de Belén de Escobar, la plataforma Escobar 360 y el chatbot Flora. Desde el Municipio, ante la consulta de este medio, informaron que 1.142 personas participación de la iniciativa.

Con el 58% de las preferencias, el nombre del pediatra Carlos Jorge Guevara resultó el elegido para identificar a esta nueva UDP, la quinta del partido de Escobar. El 30% votó por Peralta, mientras que el 12% restante lo hizo por Mocoroa.

Trayectoria. El reconocido pediatra llegó a presidir el Circulo Médico de Escobar durante los ´90.

El futuro centro de salud municipal estará sobre el boulevard Cervantes, al lado del colegio secundario de la Universidad de Buenos Aires, en el denominado Distrito Boero. Su construcción comenzó hace siete meses y, si no surgen demoras, finalizaría el mes próximo.

La apertura de este establecimiento reforzará el sistema sanitario público y gratuito local, a la vez que descomprimirá y descentralizará la atención del hospital provincial Enrique Erill.

Supervisión. Ariel Sujarchuk recorrió los avances en la UDP de Escobar.

Un pediatra emprendedor

Nacido y criado en Belén de Escobar, Carlos Jorge Guevara se erigió en uno de los pediatras más conocidos del distrito en el último tiempo, con tres décadas y media de trayectoria. Graduado de la Universidad Nacional de La Plata en 1978, dedicó su vida a cuidar a generaciones de niños. De hecho, fue el primer médico de los chicos que concurrían a la sala Eva Perón, en el barrio Amancay de Maquinista Savio.

Hincha fanático de River, coleccionista de artículos de las guerras mundiales y de barcos, fue también entrenador de fútbol infantil durante nueve años y fundador del Club Defensores de Escobar. Esa era su otra pasión: dirigir y formar pequeños futbolistas.

En 1992 se unió a la Asociación de Padres y Amigos del Niño Neurológico de Escobar (APANNE), donde trabajó durante más de 20 años con niños con trastornos neurológicos. En 2012 impulsó la creación de una granja recreativa y terapéutica para mejorar su calidad de vida. Guevara también llegó a presidir el Círculo Médico de Escobar durante la década de los ‘90.

“Ver a los chicos después de 35 años, ya grandes, y que me traigan a sus hijos. Gente que me ve por la calle y me dice: ‘vos fuiste mi pediatra’, esa es mi mayor satisfacción”, comentó en una entrevista que DIA 32 publicó en 2013.

Dedicación. Durante 25 años, Guevara atendió en su consultorio a cientos de niños escobarenses.

Víctima de una larga y cruel enfermedad, Guevara falleció en junio de 2021, a los 70 años. Sus cenizas fueron esparcidas cerca de la granja, en honor a su legado y dedicación.

Dos grandes médicos

Radicado en la localidad de Loma Verde, Alejandro Peralta también fue un pediatra muy querido y respetado. Durante décadas atendió en su consultorio a dos generaciones de escobarenses. Fue director de Epidemiología del Municipio durante el gobierno del ex intendente Sandro Guzmán. Falleció en 2020, a los 65 años, luego de luchar contra severas afecciones.

Por su parte, Eduardo Mocoroa se recibió de médico en la Universidad Nacional de La Plata y se desempeñó como presidente del Círculo Médico de Escobar y del Grupo Plaza. Se destacó en el ámbito de la medicina laboral y durante la pandemia asistió a los trabajadores esenciales hasta que contrajo el virus y falleció en octubre de 2020, a los 70 años. Su vida estuvo marcada por la solidaridad, el conocimiento y los valores humanistas.