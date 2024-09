Escobar comprará armas no letales para reforzar la lucha contra el delito

El intendente Ariel Sujarchuk anunció este martes en sus redes sociales la futura adquisición de armas no letales para reforzar la lucha contra el delito en el partido de Escobar. Se trata de pistolas que disparan municiones de impacto o un químico similar al gas pimienta y que permiten desactivar amenazas a corta distancia. Su nombre comercial es Byrna y las fabrica Bersa, una reconocida empresa del rubro con base en la provincia de Buenos Aires.

Este tipo de armamento es de venta libre y desde la semana pasada está siendo usado por la Policía de la Ciudad, cuyo Ministerio de Seguridad está a cargo de Waldo Wolff, con quien Sujarchuk se reunió hace un mes para “intercambiar experiencias”, según explicó en ese momento.

“Voy a comprar armas no letales para defender a mis vecinos. Es eso, nada más y nada menos. Son armas no letales fabricadas por Bersa. Es un tipo de armas que no tiene balas tradicionales ni pólvora”, expresó el intendente en una entrevista que publicó el sitio web MDZ.

Sujarchuk también señaló que “son armas que tiran gas pimienta o balas de humo, con lo cual el agente no queda expuesto a una sanción por uso excesivo de violencia y puede descomprimir situaciones cotidianas, como puede ser una riña o discusiones de personas ebrias o que están afectados por algún consumo ilegal. Hasta recomiendo que la Bonaerense las use”.

Intercambio. Ariel Sujarchuk y Waldo Wolff se reunieron el mes pasado en Capital Federal.

“Voy a asumir el riesgo de dotar de estos armamentos a nuestra fuerza de seguridad para proteger a mis vecinos. Son armas de venta libre que servirán a nuestra Guardia Urbana”, anticipó. Al respecto, dijo que consultó esta idea “con múltiples especialistas”. Entre ellos nombró al ex ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni -actual rector del Instituto Universitario Policial Juan Vucetich-; al gobernador Axel Kicillof y al presidente del Partido Justicialista de la provincia, Máximo Kirchner. “En general hay un gran consenso”, aseguró.

No obstante, el intendente expuso sus discrepancias con el ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso. “Reaccionó de una manera que me pareció imprudente, inclusive afectando los recursos que la Policía que él conduce le debe dotar al municipio de Escobar. Yo no voy a tolerar que por la inseguridad personal de un funcionario se ponga en riesgo la seguridad de mis vecinos”, manifestó. Días atrás, en declaraciones al mismo medio, lo había calificado de “funcionario mediocre”.

Armamento. Jorge Macri ya implementó el uso de las Byrna en la Ciudad de Buenos Aires.

“Se sintió afectado por mi proyecto de ley de policía municipal. Está incómodo porque pido que esa nueva fuerza trabaje de manera coordinada con la Bonaerense, como parte de un escalafón inicial, con financiación estrictamente municipal”, amplió sobre su propuesta y el conflicto con Alonso.

Yendo un poco más allá, Sujarchuk también propuso “crear una fuerza de competencia mixta entre la Policía Bonaerense y la Policía de la Ciudad”. El objetivo sería “trabajar coordinadamente todo lo que tiene que ver con el ingreso y el egreso de ambos lados de la General Paz”.

En el posteo que hizo en sus redes, el intendente afirmó que está “tomando decisiones clave” para la seguridad del partido de Escobar, “que incluyen la creación de una Guardia Urbana y de una Policía Municipal”.

“En ese sentido, tenemos contemplada la compra de armas no letales y de sistemas con inteligencia artificial para la prevención y detección de delitos. Queremos que estas acciones sean una política de Estado, por lo que iremos comunicando los avances en los próximos días”, concluyó.

VAMOS A CREAR UNA POLICÍA LOCAL Y ARMARLA PARA DEFENDER A NUESTROS VECINOS



Estamos tomando decisiones clave para la seguridad del partido de Escobar, que incluyen la creación de una Guardia Urbana y de una Policía Municipal para brindar más seguridad. pic.twitter.com/MXN3ZufkFU — Ariel Sujarchuk (@ArielSujarchuk) September 10, 2024

No letales y efectivas

Las pistolas Byrna son de color naranja y funcionan a base de dióxido de carbono. Pueden lanzar proyectiles cinéticos totalmente sólidos, o químicos u orgánicos, como balines que al impacto se fragmentan y liberan una sustancia parecida al gas pimienta, por ejemplo. Tienen la finalidad de incapacitar momentáneamente o disuadir a una persona que pone en riesgo a sus víctimas, a los policías y a sí mismo.

En su sitio web, Byrna se presenta como “la marca no letal elegida por las fuerzas de seguridad”. “La lanzadora Byrna es un dispositivo no letal muy eficaz. A pesar de que es legal portarla en las 23 provincias, solo debe utilizarse para fines lícitos, esto incluye defensa personal”.

“Como toda arma, ya sea un martillo, un cuchillo o un bat de baseball, la lanzadora Byrna nunca debe blandirse o utilizarse de manera amenazante, salvo en ocasiones donde sea necesario para defender a otros o a uno mismo”, sugiere la marca.

“A pesar de que la lanzadora Byrna pueda portarse externamente y no requiera un permiso de portación oculta, Byrna recomienda la portación de manera discreta por su gran parecido a un arma de fuego”.