El Instituto Universitario Juan Vucetich abrirá una sede regional en Garín

En un acto realizado este lunes en el teatro Seminari, el intendente Ariel Sujarchuk y el senador provincial Sergio Berni firmaron un acta inaugural para la apertura de una sede del Instituto Universitario Juan Vucetich (IUV) en el Polo de Seguridad de la localidad de Garín.

Se trata de una sede regional de este instituto universitario, que ofrece una vasta agenda académica para la profesionalización en materia de seguridad, dirigida a agentes gubernamentales (municipales y provinciales), policías, actores comunitarios y personas interesadas en las estrategias de control y prevención del delito.

“No es casualidad que este año comencemos aquí por Escobar, porque tenemos, más allá de una afinidad política, una mirada común sobre la manera de gestionar. Me parece que Escobar es un modelo no solamente en materia de seguridad sino también en las diferentes áreas”, expresó Berni, quien además de legislador y ex ministro de Seguridad bonaerense es rector del IUV.

Por su parte, Sujarchuk manifestó que “honrar el uniforme y servir a la Patria y al pueblo es una tarea distinta, no es un trabajo más. Para eso debemos contar con las herramientas necesarias para lograr ese objetivo. El compromiso de los intendentes es aportar de manera constante, y en este caso, brindamos el ámbito propicio para que esas capacitaciones puedan funcionar”.

Sonrisas. Sujarchuk y Berni, acompañados por García, Fernández y Ramil.

Del acto también participaron el secretario general del Municipio, Carlos “Beto” Ramil; la secretaria de Seguridad, Rocío Fernández, y el vicerrector del instituto Vucetich, Gonzalo García.

La oferta académica del IUV incluye propuestas bimodales, es decir, con cursada presencial y virtual. Tiene licenciaturas en Seguridad Ciudadana, Investigación Criminal, Criminalística, Gestión de Riesgos y Siniestralidad y Tecnologías Aplicadas a la Seguridad.

También ofrece ciclos de complementación curricular en Seguridad Ciudadana y en Investigación Criminal, así como un curso de Formación de Operadores Multiagenciales y otro de Actualización Profesional para la Gestión Judicial-Policial.

Además, cuenta con diplomaturas en gestión estratégica de la seguridad; sistemas de video observación aplicados a la seguridad; gestión del riesgo de desastres; gestión de la conflictividad y promoción de la seguridad ciudadana; docencia universitaria en el área de seguridad; gestión de la información para la investigación criminal; gestión de las políticas públicas con perspectiva de género y derechos humanos en el campo de la seguridad y gestión e intervención de la participación ciudadana en el campo de la seguridad pública.

Firma. Sujarchuk refrenda el convenio para la llegada del Instituto Vucetich a Garín.

El Polo de Seguridad de Garín, donde funcionará esta sede AMBA Norte del Instituto Vucetich, fue inaugurado en julio 2023 y está sobre la calle Almirante Brown, entre Fructuoso Díaz y Libertad.

Para conocer más de la oferta académica y requisitos se puede ingresar al sitio web del Instituto Vucetich. Quienes quieran inscribirse en alguna de sus propuestas académica deberán contactarse vía WhatsApp con la Secretaría de Seguridad del Municipio al 11 2476-8697. Hay tiempo hasta el próximo viernes.