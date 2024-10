Crítica por falta de equipamiento de los recolectores de residuos de Covelia

Al Director de El Día de Escobar

Sr. Ciro D. Yacuzzi

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes porque he observado que el personal que realiza la recolección de residuos en Escobar, trasladándose en los camiones, no cuenta con el equipo apropiado para dichas tareas. No poseen guantes de seguridad para prevenir cortes por vidrios o envases metálicos, calzado de seguridad o vestimenta con fajas luminosas (pantalón, camisa o buzo), ya que normalmente la recolección se realiza en horario nocturno.

Además, viajan colgados en la parte trasera de las unidades y en días de lluvia la «protección» son bolsas grandes de residuos, con aberturas para cabeza y brazos.

En otras actividades, menos riesgosas que las que desempeñan estos trabajadores, como estaciones de servicio, telefonía, señales de cable/internet, se les exige un equipamiento especial que, de no tenerlo, son pasibles de fuertes multas.

Por todo esto, es extraño que los inspectores de Seguridad Laboral del Municipio no hayan observado esta situación, exigiendo a las empresas contratistas la indumentaria adecuada para dicho trabajo.

Oscar L. Mastroberti (Belén de Escobar)