Avance libertario en ANSES: quiénes son los nuevos gerentes en Escobar y Garín

Después de varios meses de espera, especulaciones y danzas de nombres por doquier, en los últimos días se conoció la designación de los nuevos titulares de las oficinas de ANSES en Belén de Escobar y Garín. De esta manera, La Libertad Avanza (LLA) tomó el control de otro organismo clave de la administración nacional. Hace poco había hecho lo propio con las agencias de PAMI.

El nuevo gerente de la ANSES en Belén de Escobar será Enrique Pagniez. Abogado, radicado en Ingeniero Maschwitz, fue director nacional de Investigaciones Aeronáuticas de la Junta de Seguridad en el Transporte. A mediados de 2021 le dejó ese cargo a su esposa: Mariana Huber, presidenta del bloque de concejales de LLA en Escobar.

Por otra parte, a cargo de la oficina de ANSES asumirá Roxana Cabrera, ex concejal del Frente Renovador entre 2017 y 2021, ex funcionaria municipal y vecina de Garín. Un nombramiento que, no huelga decir, generó bastante sorpresa.

Desde las filas locales de La Libertad Avanza afirmaron que las designaciones de Cabrera y Pagniez fueron impulsadas por el referente de esa fuerza política en Escobar, Eduardo Gianfrancesco. “Está ubicando en puestos claves gente de confianza, de trabajo y que propicien los mismos valores: la libertad, el respeto, la familia y, sobre todo, tener buen corazón”, señaló un comunicado de prensa.

Presentación. Gianfrancesco con Enrique Pagniez, nuevo titular de ANSES en Escobar.

A su vez, destacaron que la designación representa “una apuesta fuerte” para “sumar peronismo al espacio de LLA en Escobar”. “Es una señal de abrazar a todos los sectores para ganarle al actual intendente las próximas elecciones”, remarcaron.

“La flamante jefe (sic) de ANSES Garín viene del peronismo y se suma al espacio local que coordina Gianfrancesco para ampliar un trabajo territorial en el distrito, pero más precisamente en las localidades de Garín y Maquinista Savio”.

“Con esta designación, queda demostrado lo transversal que es el coordinador de LLA Escobar y la decisión que tiene de sumar a todos aquellos que abracen las ideas de la libertad sin importar su pasado, solo con que tengan el mismo objetivo, que es ganarle al kirchnerismo y gobernar Escobar a partir de 2027”, remarcó el comunicado libertario.

Las gerencias de las oficinas de ANSES en Belén de Escobar y Garín estaban vacantes desde enero, cuando fueron desplazadas Patricia de la Cruz y Micaela Plaz, designadas durante la presidencia de Alberto Fernández. Desde entonces pasaron seis meses hasta que se cubrieron las vacantes.

Massista. Roxana Cabrera, ex concejal del Frente Renovador, estará a cargo de ANSES en Garín.

Tanto Cabrera como Pagniez se reunieron con Gianfrancesco para celebrar sus nombramientos y hacer la correspondiente foto de prensa. Sin embargo, aún no entraron en funciones. Se espera que eso ocurra la semana que viene.

Como algo menos de demora, a fines de abril se habían cubierto las vacantes de las tres agencias de PAMI en el distrito, donde los libertarios colocaron a otros referentes locales: Matías Rupppel en Belén de Escobar, Andrés Goldammer en Garín y Carolina Pezzolo en Maquinista Savio.