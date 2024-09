Susana Giménez estará en la apertura de la 61º Fiesta de la Flor

A 48 horas de su inicio, la 61º Fiesta Nacional de la Flor ya empieza a dar que hablar y a deparar grandes sorpresas. La primera, al menos por ahora, será la presencia de Susana Giménez en la previa a la inauguración oficial, que tendrá lugar este viernes a la tarde.

Fuentes consultadas esta mañana por El Día de Escobar confirmaron que la diva de la televisión estará presente en la apertura de la 61°edición del evento de floricultura más grande de la Argentina. Por la tarde, la noticia se confirmó oficialmente a través de un comunicado de prensa del Municipio.

La presencia de la popular actriz y conductora está anunciada para las 16, dos horas antes del acto inaugural. Según trascendió, recibirá un reconocimiento por parte del Municipio y de la Fiesta de la Flor. Además, recorrerá los pabellones del predio de la calle Gelves y luego dará una rueda de prensa.

Más allá del interés natural que siempre despierta cualquier presencia pública suya, la de este viernes se dará en un contexto muy particular, ya que será la primera después de su esperado regreso televisivo, que el domingo marcó altos picos de rating en la pantalla de Telefe.

Primera vez. Susana Giménez visitó la Fiesta Nacional de la Flor en 2018.

Será la segunda vez que Susana Giménez visite la Fiesta Nacional de la Flor. La anterior fue en la 55° edición, que se realizó en 2018, donde recorrió la exposición escoltada por el intendente Ariel Sujarchuk.

Al año siguiente, en septiembre, volvió al partido de Escobar por otro motivo: el festejo de los 130 años del teatro Seminari. Fue una velada inolvidable, que también contó con la participación de Mirtha Legrand y Moria Casán, entre otras celebridades.

Otra versión que circuló en las últimas horas es que también se estaba intentando concretar la visita de Mirtha Legrand. Sin embargo, las fuentes a las que consultó este medio indicaron que “La Chiqui” no será de la partida. Aunque no negaron que esas tratativas se hayan llevado a cabo o que incluso puedan llegar a buen término con el correr de las horas y días.

Del mismo modo, trascendió que entre los invitados a la Fiesta de la Flor 2024 estaría el secretario de Turismo, y Deporte de la Nación, Daniel Scioli, un visitante habitual de la exposición. Por ahora, su presencia también estaría en veremos.

Una visita “revolucionaria”

En 2018, la visita de Susana Giménez revolucionó el predio de la Fiesta de la Flor. En esa oportunidad, el sábado 6 de octubre, la presencia de la diva acaparó toda la atención del público que estaba recorriendo la exposición. Muchos habían ido porque sabían que ella estaría y fueron en busca de una selfie o, aunque sea, un saludo suyo.

Ante una gran cantidad de gente que siguió de cerca cada uno de sus movimientos, la diva del teléfono recorrió la exposición, recibió regalos y dialogó con la reina saliente Celeste García. Antes de irse, ofreció una rueda de prensa junto a Sujarchuk, su entonces esposa y diputada nacional, Laura Russo, y el presidente de la Fiesta de la Flor, Tetsuya Hirose, a quien trató con especial calidez. “Es un divino”, dijo.

Efusiva. Susana Giménez junto a Ariel Sujarchuk en la Fiesta Nacional de la Flor de 2018.

En la charla con los periodistas, también halagó a Sujarchuk. Fue cuando le preguntaron sobre la posibilidad de encarar una propuesta política y ella contestó: “No me interesa. Además, quiero que la gente me quiera, y si te involucras te quiere la mitad y la otra no. A no ser que seas un intendente simpático y amoroso como él”, soltó, sonriente. Halago nada menor teniendo en cuenta su confesa aversión por el kirchnerismo.

La conductora televisiva comentó que ya había estado en la Fiesta de la Flor, pero no en una visita oficial. “He venido a comprar, como todos”, señaló. “Escobar es un lugar icónico en la Argentina, donde uno imagina flores y alegría”, sostuvo en otro pasaje de sus declaraciones.