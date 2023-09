Sorpresa y malestar por el cierre de un colegio privado de Garín

Las familias que envían sus hijos al Instituto Julia P. de Achával Lastra recibieron este lunes una noticia que no esperaban: el establecimiento cerrará sus puertas a fin de año.

La institución dio a conocer la medida a través de un escrito redactado por su representante legal, donde se amparó en razones económicas para no matricular para el próximo ciclo lectivo y discontinuar la actividad educativa.

“La crisis económica nos impide cumplir con las obligaciones de mantenimiento necesarias y especialmente con el pago de los salarios docentes e iniciar responsable y seriamente el nuevo ciclo lectivo”, dice uno de los párrafos de la carta que recibieron los padres.

Fundado en 2012 y con sede en la calle Concejal Larroca 770, a cinco cuadras de la plaza central de la localidad de Garín, el Instituto Achával cuenta con cientos de alumnos en jardín de infantes y primaria.

“Tengan la certeza de que hicimos todo lo posible para continuar ofreciendo un servicio de calidad”, concluye el comunicado de la institución, que dejó perplejos e indignados a madres y padres.

Reacción en redes sociales

El malestar por el cierre del Instituto Achával, que para muchos fue completamente sorpresivo, no se hizo esperar en las redes sociales, especialmente en Facebook.

“Es muy triste esto. Nuestros hijos ya están por pasar a sexto y egresarse, con sus buzos para estrenar el año que viene. La ilusión y ahora la tarea difícil de separarse, conseguir vacante con lo difícil que está”, expuso Melisa Peralta.

Algo similar expuso otra mamá, Marisol Beliera: “Es una vergüenza, mí nene pasaba a sexto y ahora ya perdimos toda la ropa de egresados. Me da bronca que jueguen con los chicos”.

Cristaldo Irene, por su parte, denunció que hasta hace poco “avisaban que se podía pagar la matrícula en dos veces para el año que viene”.

Puertas cerradas. El Instituto Achával fue fundado en 2012 y está sobre la calle Larroca al 700.

Un problema de larga data

Aunque a muchas familias el cierre del Instituto Achával las tomó por sorpresa, desde hace varios años el colegio ya venía con problemas para pagar los salarios de sus trabajadores.

Un momento de conflicto se dio en 2019, cuando el Sindicato de Docentes Privados (Sadop) denunció ante el Ministerio de Trabajo bonaerense a las autoridades del Instituto Nicolás Avellaneda, de Ingeniero Maschwitz, y del Achával Lastra, de Garín.

“Realizamos la denuncia a partir de las constantes consultas, reclamos y denuncias de docentes (afiliados o no a nuestro sindicato) y de los constantes incumplimientos en el pago de salario, encuadre docente y demás condiciones laborales. Esto profundiza cada vez más la precarización laboral”, advirtieron desde el sindicato.

Durante la pandemia las tensiones no cesaron y la situación general no mejoró después. Así se llegó a este punto sin retorno, en el que las autoridades del colegio decidieron interrumpir el camino que habían iniciado hace once años.