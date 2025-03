Reclamo por la clausura de los baños de la Escuela Técnica Nº1 de Escobar

Al Director de El Día de Escobar

Sr. Ciro D. Yacuzzi

De mi consideración:

Como padres de familia de los estudiantes del Colegio Técnico N°1 «Hipólito Bouchard» de Escobar, nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra preocupación y descontento respecto a la situación de los baños de dicha institución. En virtud de la ley 26.206 de Educación Nacional, que establece el derecho a una educación de calidad y en condiciones dignas, consideramos que la actual clausura de los baños vulnera dichos derechos.

Desde el año pasado venimos reclamando a las autoridades del colegio sobre la clausura de estos espacios esenciales para la higiene de nuestros hijos, quienes pasan todo el día en el establecimiento.

Es inaceptable que, a pesar de nuestras reiteradas solicitudes, los baños sigan cerrados. Consideramos que esta situación no solo es una falta de respeto hacia los estudiantes, sino que también vulnera sus derechos fundamentales. No entendemos cómo se pueden dictar clases en un lugar donde los alumnos no cuentan con un baño habilitado para su uso.

Además, como colegio técnico, los estudiantes realizan diversas actividades que requieren de un espacio adecuado para mantener su higiene. Por lo tanto, exigimos que se tomen medidas urgentes para poner en funcionamiento los baños y también para garantizar el funcionamiento de los ventiladores en las aulas durante los días de calor, asegurando así un ambiente escolar digno.

Esperamos que nuestro reclamo sea atendido con la seriedad que merece. Estaremos atentos a la respuesta de las autoridades y a la pronta resolución de esta problemática que afecta a nuestros hijos.

Desde ya, gracias por publicar nuestro reclamo y permitirnos darle visibilidad a través d este medio.

Denisa Flores, Yamila Rivero, Yamila Cruceño y otros.

Comisión de Padres del Colegio Técnico N°1 “Hipólito Bouchard”