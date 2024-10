Primera B: Armenio cayó 1 a 0 ante Colegiales en el duelo de punteros

Armenio viajó este sábado a Munro con la ilusión de, al menos, mantenerse en la punta. Enfrente, Colegiales, el otro líder, tenía más responsabilidades de ganar. Y lo hizo. Le costó, aun jugando con un hombre más casi todo el partido, pero finalmente encontró el resultado que necesitaba para recuperar la punta del torneo Clausura de la Primera B en soledad.

Las ilusiones del equipo de Ingeniero Maschwitz empezaron a desvanecerse en el primer tiempo, con la prematura expulsión de Cristian Ordoñez, a los 29 minutos, por doble amonestación. Demasiado por jugar con un hombre menos, de visitante y ante uno de los mejores equipos de la divisional.

La baja obligó al DT Cristian Tula a modificar la estrategia, resignando ambiciones ofensivas. Así, poco a poco el partido empezó a caer en un pozo, con pocas emociones en las áreas. Hasta ahí, era negocio para Armenio, que no se apuraba y apostaba a la impaciencia del local.

Colegiales no dejó de buscar la apertura del marcador y encontró en los centros aéreos su mejor arma de ataque. Por eso, no sorprendió que a los 25′ del complemento Bruno Báez entrara libre por el centro del área y cabecera a quemarropa, venciendo la resistencia de Iván López, Su definición fue al cuerpo del arquero, pero el 1 no pudo retener la pelota, que agónicamente ingresó al arco y desató la euforia del local.

Pelota al pie. Colegiales, con un hombre más, fue superior y se quedó con un triunfo de oro.

Los últimos veinte minutos fueron más vértigo que ideas. A Armenio le faltó profundidad y resto físico para lograr el empate. Por su parte, Colegiales administró los tiempos con aplomo y hasta estuvo cerca de ampliar la diferencia.

Con este triunfo, el tricolor de Munro recuperó la punta en soledad con 35 unidades, dejando a Armenio en la segunda posición con 32, cuando faltan solo cuatro fechas para el final del Clausura. Un escalón más atrás acechan Argentino de Quilmes (31), UAI Urquiza (31) -próximo rival de Armenio- y Ferrocarril Midland (30).