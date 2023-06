Rodríguez Larreta suspendió su visita a Escobar por la feroz interna en el PRO

WhatsApp Email 0 Shares

A último momento, el precandidato presidencial desistió de participar de una cena para recaudar fondos. Su referente local, Mariano Castagnaro, quedó desairado ante su ausencia y la de Diego Santilli.

La feroz interna que se desató en el PRO en las últimas horas, a partir de la controversia por la posible incorporación de referentes peronistas a la coalición opositora, llevó a Horacio Rodríguez Larreta a suspender la visita que iba a realizar al partido de Escobar este martes a la noche.

El precandidato presidencial del PRO era esperado en el salón de eventos del Hotel Howard Johnson para encabezar una cena de recaudación de fondos para la campaña de su referente local, Mariano Castagnaro. Sin embargo, a último momento hizo saber que no asistiría.

“Estamos con cierre de listas, con discusiones y eso genera algunas ausencias”, explicó al inicio de su alocución Castagnaro, sin entrar en detalles sobre lo que ya todos sabían.

Invitación. La tarjeta para el evento, por la que cada comensal habría abonado 200 dólares.

La ausencia del jefe de gobierno porteño no fue la única, aunque sí la de más peso. También se había anunciado la presencia del diputado nacional y precandidato a gobernador Diego Santilli, quien por las mismas razones que Larreta se bajó de la cena.

Ambos prefirieron no mostrarse públicamente en uno de los momentos de mayor tensión que atraviesa el PRO y que incluso podría hacer peligrar la alianza Juntos, que hasta ahora supo sortear sus discrepancias más profundas sin perder la cohesión ni la compostura.

Este nuevo conflicto se inició a partir de la intención de Rodríguez Larreta de sumar a dirigentes peronistas como el gobernador cordobés Juan Schiaretti, lo que generó un repudio tan inmediato como enérgico de Patricia Bullrich, su rival en la interna amarilla. La idea también fue refutada de plano por el ex presidente Mauricio Macri.

Así, quien pagó los platos rotos fue Castagnaro, que esperaba exhibir el respaldo público de Larreta a su precandidatura a intendente. Aunque los cerca de 200 comensales -mitad dirigentes políticos y mitad empresarios- entendieron la situación y no consideraron que se tratara de un desplante, no fue ni cerca la noche que había imaginado. De hecho, quizás quedó más debilitado que fortalecido.

Un elemento que no puede soslayarse son los movimientos que viene realizando Roberto Costa para no quedar relegado en la competencia local. Si bien el avezado dirigente radical aspiraría a un nuevo cargo legislativo provincial, no se descarta que juegue a nivel local, personalmente o con alguien de sus filas.

La suerte del ex senador provincial está atada a la de Gerardo Morales: si el gobernador jujeño es compañero de fórmula de Larreta, sus chances podrían incluso complicar a Castagnaro en caso de tener que acordar una lista de unidad.

Respaldo. El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, acompañó a Castagnaro.

Además de Rodríguez Larreta y Santilli, también pegaron el faltazo sobre la hora a la cena en Escobar el concejal y precandidato a intendente de Tigre, Segundo Cernadas, y la ex diputada nacional Cynthia Hotton.

Quienes no dejaron en banda al ex empresario de las empanadas fueron el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela; que asistió acompañado de su esposa, la senadora provincial Daniela Reich; y el diputado nacional Sebastián Salvador, hijo del ex vicegobernador Daniel Salvador.

También estuvieron los principales referentes del “larretismo” en los municipios de San Martín, Luján, Pilar, Moreno, José C. Paz, Morón, Esteban Echeverría, San Pedro, San Isidro, Ituzaingó y General Rodríguez, entre otros.

Tropia propia. El equipo que acompaña a Castagnaro no se desanimó por las ausencias

Críticas al gasto en espectáculos y al anuncio de AySA

Como anfitrión del encuentro, Castagnaro fue el primero en hablar, antes de que se sirviera la cena. Su discurso duró unos veinte minutos y tuvo varias críticas a la gestión del intendente Ariel Sujarchuk, a quien no nombró.

El dirigente del MID hizo eje en cuestionar el gasto público del Municipio, especialmente en la organización de eventos masivos. “Si esa plata fuera destinada a infraestructura, el distrito sería otra cosa”, sostuvo.

“Si ustedes pasan por Escobar, hay la feria de Escobar, la Expo Escobar, la feria de esto, la feria de lo otro, vienen Los Palmeras, viene La Konga, ahora viene Pimpinela… Está buenísimo, se divierte un montón. Ahora, hay prioridades. Y nosotros decimos que gobernar es asignar prioridades”, expresó, dirigiéndose a los comensales que llegaron desde otros municipios.

En otro pasaje, Castagnaro también puso en duda que se vaya a construir la planta depuradora de líquidos cloacales que días atrás anunciaron Sujarchuk y la presidenta de AySA, Malena Galmarini.

“Mucha gente con buenas intenciones les cree, yo no les creo”, sostuvo, al tiempo que atribuyó el anuncio a sus críticas por la escasa cobertura de agua corriente y cloacas que tiene el partido de Escobar.

“Hace 36 años que gobiernan, pero ahora que nosotros empezamos a subir en las encuestas y ellos empezaron a bajar y que empezó a entrar el mensaje, ahora, ya, enseguida se va a hacer la planta de tratamiento”, manifestó.

“La plata de tratamiento no se va a hacer, vale 34.000 palos… no está la plata para terminar los hospitales o para las cosas básicas, imagínense así va a estar para esto”, razonó.

