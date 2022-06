Encuesta: Quiénes son los políticos con mejor y peor imagen en Escobar

Un relevamiento de la consultora CB midió a Alberto y Cristina Fernández, Macri, Rodríguez Larreta, Kicillof y Milei. También sondeó la imagen del intendente interino Carlos Ramil.

Falta poco más de un año para las elecciones primarias de 2023 en las que se dirimirán los candidatos que competirán por llegar a la presidencia de Argentina. Parece mucho, pero para los dirigentes que se avizoran como posibles competidores las encuestas ya están a la orden del día.

Recientemente la consultora CB realizó un sondeo en 24 municipios del Conurbano, entre ellos el partido de Escobar, donde midió la imagen de las principales figuras nacionales y también de los intendentes. El informe arrojó ganadores, perdedores y algunas sorpresas.

A nivel local, el dirigente político mejor posicionado es el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien el estudio le atribuye una valoración positiva de 56.8% del electorado, contra un 39.6% de imagen negativa y un 3.8% que no contestó (NS/NC).

Detrás del mandatario provincial, el segundo dirigente con mejor ponderación de la ciudadanía escobarense es el diputado nacional libertario Javier Milei: tiene una imagen positiva de 53.5%, mientras que el 32.4% lo ve con rechazo (14.1% NS/NC).

En tercer lugar aparece Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de gobierno porteño cuenta con 52.4% de imagen positiva y 40.1% de imagen negativa, mientras que el 7.5% de los encuestados no emitió opinión.

El presidente Alberto Fernández figura en la cuarta posición. Su imagen positiva es de 50.9%, con una negativa de 46.8% (2.3% NS/NC). El informe de CB señala que el jefe de Estado retrocedió 3.4 puntos de imagen positiva en Escobar, lo que representa la caída más pronunciada entre todos los distritos relevados.

Más atrás está la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con una aprobación del 43.9%, que contrasta con una imagen negativa del 52.2% (3.9% NS/NC), que le da un diferencial en contra de 8 puntos.

El dirigente nacional que peor resultado obtuvo en el partido de Escobar es el ex presidente Mauricio Macri, quien registra apenas 29.7% de imagen positiva, 66.8% de imagen negativa y un 3.5% que no sabe o no contesta. Su diferencial es de 37 puntos en contra.

La consultora CB consignó que el informe se realizó sobre las respuestas de 805 vecinos mayores de 16 años, quienes fueron encuestados de manera online entre el jueves 16 y el martes 21. El margen de error admitido es de 3.1%.

Datos generales

El relevamiento abarcó a 18.987 habitantes del Conurbano y arrojó varios datos para el análisis. En otros, que el presidente Fernández mantiene su imagen positiva más alta en José C. Paz (68.2%) y su imagen positiva más baja en San Isidro (25.1%).

La vicepresidenta, en tanto, obtiene su imagen positiva más alta en Malvinas Argentinas (62.2%) y mantiene su imagen positiva más baja en Vicente López (23.1%): “Es, dentro del oficialismo, quien en más distritos bajó su imagen positiva (16 de 24)”, detalla el informe.

Por su parte, Kicillof tiene su mejor imagen en el municipio de Lomas de Zamora (69%) y la más baja en San Isidro (27.9%) según el relevamiento.

Macri posee su imagen positiva más alta en Vicente López (52.9%) y su imagen positiva más baja en Berazategui (22.3%). “El ex presidente mantiene una imagen muy baja en 17 de los 24 partidos encuestados”, sostiene el desglose de la consultora CB.

Por su parte, Rodríguez Larreta obtiene su imagen positiva más alta en San Miguel (71.5%) y su imagen positiva más baja en la en José C. Paz (42.9%).

Por último, Milei cosecha una mayor imagen positiva en La Plata (61.1%), y la más baja en Quilmes (42.5%). Su imagen cayó en 22 de los 24 distritos medidos.

No muy conocido

El relevamiento de la consultora CB también midió el nivel de imagen positiva de los intendentes de los 24 partidos del Conurbano donde se realizó la encuesta. En ese listado, el intendente interino de Escobar, Carlos Ramil, no obtuvo números muy favorables y quedó vigésimo en el ranking.

El sustituto de Ariel Sujarchuk en el Ejecutivo local tiene un 28.5% de imagen positiva y 31.7% negativa, mientras que el 39.8% no quiso o no supo qué contestar; este último porcentual, que es el más alto, se debe parcialmente a que no es una figura del todo conocida, algo común a otros intendentes interinos sondeados por la encuesta.

Al desagregar las respuestas, el 7.4% dijo tener una “muy buena” imagen de Ramil, el 16% la catalogó como “buena” y el 5.1% “regular buena”. En contrapartida, el 10.9% la calificó “regular mala”, el 11.1% “mala” y el 9.7% “muy mala”.

Otro dato del estudio es que su imagen positiva cayó un 2.9% en relación a los resultados del relevamiento realizado en mayo por la misma consultora.

Los tres intendentes con mejores diferenciales en junio fueron Diego Valenzuela, de Tres de Febrero (+38.5); Juan José Mussi, de Berazategui (+37.1) y Néstor Grindetti, de Lanús (+36). El primero y el tercero pertenecen a Juntos por el Cambio, mientras que el segundo es del Frente de Todos

Por su parte, los peores valorados fueron Mayra Mendoza, de Quilmes (-15.4); Mario Ishii, de José C. Paz (-14.8), y Fernando Espinoza, de La Matanza (-13.9), los tres del Frente de Todos.

Por Alejo Porjolovsky

Fuente: El Día de Escobar

