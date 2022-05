Diego Santilli visitó Escobar: “Estamos al revés y tenemos que cambiar ya”

El diputado nacional de Juntos encabezó un encuentro con vecinos en la sede del Club Boca del Tigre, acompañado por Roberto Costa. Después, ambos recorrieron comercios de la avenida Belgrano.

Con fuertes críticas al Frente de Todos, el diputado nacional Diego Santilli visitó este jueves a la mañana la ciudad de Belén de Escobar para dialogar con vecinos y comerciantes, acompañado por el concejal en uso de licencia Roberto Costa.

La jornada comenzó en la sede del Club Boca del Tigre, donde los asistentes pudieron hacerle preguntas y dialogar con el legislador de Juntos, quien regresó al partido de Escobar luego de las dos visitas que realizó durante la campaña electoral del año pasado.

“No hay manera de entender los problemas y tomar dimensión si no me lo cuentan ustedes, que son los que viven acá”, manifestó Santilli al comenzar la charla.

Los principales tópicos del encuentro fueron la actualidad de los jubilados, el estado del sistema educativo y la inseguridad, según se informó en un comunicado.

“A lo largo de toda la provincia nos encontramos con una situación parecida. Hoy en Buenos Aires hay un gobierno que le dice a los jóvenes ‘no seas joven’, al constructor ‘no construyas’, al docente ‘no eduques’, al policía ‘no te esfuerces’, y al chorro ‘hacé lo que quieras’. Estamos al revés y tenemos que cambiar ya”, remarcó el ex vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Costa, que hace dos semanas fue intervenido quirúrgicamente por una afección coronaria, enfatizó en que “si no se arregla la provincia de Buenos Aires, no se arregla la Argentina”. “Y no se trata de una carrera individual, se trata de un proyecto colectivo, de un objetivo común que necesita que cada uno de nosotros se levante, brinde lo mejor y juntos cambiar la historia”, afirmó.

“Yo sigo acá, haciendo esto, porque creo que podemos, y sé que nos merecemos la Argentina de la educación, el trabajo y la seguridad que soñamos”, agregó el ex senador provincial.

Sobre el final, Santilli volvió a tomar la palabra y aseguró: “No le temo a los desafíos y no hay pelea que no esté dispuesto a dar”.

“Buenos Aires tiene todo para ser el tractor del país. La provincia necesita gente como Roberto, que le haga frente a los problemas y busque soluciones, y que siempre esté a la altura de las circunstancias”, concluyó.

Al finalizar el encuentro, Santilli y Costa recorrieron algunos comercios de la avenida Belgrano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Día de Escobar (@eldiadeescobar)

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios