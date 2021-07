Sorpresa y media: Roberto Costa irá de precandidato a concejal de Juntos

El senador provincial encabezará la lista de Diego Santilli en la interna del frente opositor a nivel local. Será secundado por la maschwitzense Carina Chmit. En caso de asumir, regresaría al HCD después de 30 años.

Una de las sorpresas del cierre de listas de este sábado llegó proveniente de la oposición. El senador provincial Roberto Costa irá de primer precandidato a concejal en la lista que lleva a Diego Santilli como diputado nacional para las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre.

El legislador radical encabezará la nómina del vicejefe de gobierno porteño y estará secundado por la edil maschwitzense Carina Chmit. Además, el ex titular del Instituto Nacional de Educación Técnica, Leandro Goroyesky, formará parte de la boleta y ocupará en el quinto lugar, según informaron diversas fuentes.

A falta de confirmación oficial, el presidente del interbloque de Cambiemos en el Senado bonaerense competirá en las PASO contra el concejal Diego Castagnaro, que encabezará la lista que lleva a Facundo Manes de precandidato a legislador nacional.

La noticia de la postulación de Costa para la contienda local de la alianza Juntos -ya no se llama más Juntos por el Cambio- fue lo más resonante del fin de semana. Se sabía que ya no podría renovar su mandato en la Cámara Alta provincial, pero no se vislumbraba este desenlace.

De hecho, en la previa se rumoreaba que sería la titular de la bancada del frente opositor en el Concejo Deliberante, Yésica Avejera, quien encabezaría la lista. Cosa que, finalmente, no terminó sucediendo.

Casualidad o no, su candidatura llegó semanas después de haber presentado un libro que brinda consejos sobre la tarea que llevan día a día los concejales.

“Entendí que debíamos crear una herramienta para hacer más fácil esa tarea, porque el concejal es el primero en contactarse con la sociedad”, afirmó en la presentación virtual de la publicación (ver nota acá), que tiene prólogo de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

El senador provincial Roberto Costa volverá a competir en una elección legislativa local por primera vez desde 1987, cuando con 27 años fue tercero en la nómina que llevaba al entonces diputado provincial Venancio Giordano de candidato a intendente por la Unión Cívica Radical. A pesar de la derrota a manos del peronismo, meses después asumió su banca y la ocupó hasta el vencimiento de su mandato en 1991.

Treinta años después, el destino del experimentado dirigente podría estar nuevamente ligado al Concejo Deliberante de Escobar.

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios