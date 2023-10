Octubre en el Seminari: Nico de Tracy, Pablo Angeli, el musical de Drácula y más

Todos los meses la cartelera del teatro Seminari se renueva y actualiza sus propuestas con novedades para todos los gustos, que van desde musicales a shows de humor y stand up, pasando por espectáculos para toda la familia y obras teatrales.

Así, en el primer sábado de octubre habrá dos conciertos simultáneos: en la sala principal, el guitarrista y cantautor garinense Federico Pecchia presentará su nuevo disco, Mirar al otro; mientras que en la Sala B el cantante ítalo argentino Claudio Divanni recorrerá los éxitos románticos de reconocidos autores en Italianissimo.

En la segunda semana de octubre será el turno del stand up, de la mano de Juan Barraza, quien presenta su séptimo unipersonal, y Pablo Cordonet, que dará su espectáculo dentro del ciclo de stand up en el anexo del Seminari.

La mitad del mes estará cargada de humor, ya que llegará Martín Chesini con su show de comedia y ventriloquía; Nicolás De Tracy volverá a presentarse con Crónico y Pablo Angeli volverá a poner en escena El show de Carmen.

Hacia el final de este décimo mes del año será el turno de las obras teatrales: El Divorcio, interpretada por Luciano Castro, Carla Conte, Pablo Rago y Mica Riera; e Inhóspitos, dirigida por Ezequiel Castillo.

Además, el regreso de Drácula, el musical de Pepe Cibrián que vuelve a pisar las tablas del Seminari con un elenco local -había sido presentada el año pasado-, cerrará el mes con dos funciones de esta moderna y apasionante adaptación de la clásica historia del cruel conde.

A continuación, la cartelera de octubre completa:

Sábado 7 – 21.00 hs: Federico Pecchia

El guitarrista, cantautor e intérprete garinense presenta Mirar al otro, un disco que invita a pensar en las desigualdades que emergen de nuestra sociedad, desde un costado amoroso y constructivo.

Valor de la entrada: $3.000.

Sábado 7 – 20.00 hs: Claudio Divanni, Italianissimo (Sala B)

El cantante ítalo argentino dará un espectáculo con matices románticos de temas de autores famosos como Gianni Nazzaro, Jimmy Fontana, Nicola di Bari y Eros Ramazzotti, entre otros.

Valor de la entrada: $1.200.

Viernes 13 – 20.00 hs: Juan Barraza, En un confuso episodio (Sala B)

El conocido comediante presentará su séptimo unipersonal de stand up, donde habla de los prejuicios, la vejez, las mentes conservadoras y las fobias más raras, entre otros temas, con un estilo muy particular de observación y sarcasmo.

Valor de la entrada: $4.200.

Viernes 13 – 21.00 hs: Pablo Cordonet, Ciclo de stand up (Anexo Seminari)

El actor, comediante, director, guionista y músico brindará un show de música, monólogos y mucho más, para pasar un rato a pura risa y diversión.

Valor de la entrada: $1.000.

Sábado 14 – 20.00 hs: Martín Chesini, Junto a Humberto Primo (Sala B)

El ex integrante del ciclo televisivo Hora de Reír y actual participante de Got Talent Argentina presenta su espectáculo de humor con un estilo particular que fusiona la música con la ventriloquía, acompañado siempre por su amigo y muñeco Humberto Primo.

Valor de la entrada: $1.200.

Sábado 14 – 21.00 hs: Nicolás De Tracy, Crónico

El joven humorista y referente del stand up nacional, con más de 10 años de carrera, vuelve a Escobar con Crónico, su tercer unipersonal, estrenado a fines de 2022.

Valor de la entrada: $7.000.

Domingo 15 – 21.00 hs: Pablo Angeli, El show de Carmen

El reconocido actor y comediante presenta su nuevo espectáculo de stand up en el que, a través de un personaje muy cómico, narra al público anécdotas familiares y de matrimonio.

Valor de la entrada: $2.000.

Viernes 20 – 20.00 hs: Jaimito Bifulco y Gemelo Ale, Dos Locos del humor (Sala B)

Los actores y humoristas se presentarán en la sala B del teatro con un show lleno de comicidad.

Valor de la entrada: $1.000.

Jueves 26 – 20.00 hs: El Divorcio

Escrita y dirigida por Nelson Valente, la comedia más convocante de Mar del Plata y calle Corrientes, ganadora del Premio Estrella de Mar, se presentará con un elenco de lujo conformado por Luciano Castro, Carla Conte, Pablo Rago y Mica Riera.

Valor de la entrada: Desde $7.700.

Viernes 27 – 20.00 hs: Inhóspitos (Sala B)

Obra teatral de Ezequiel Castillo que habla sobre las debilidades humanas con las que hay que aprender a vivir, representando los siete pecados capitales en cada uno de sus personajes.

Valor de la entrada: $1.000.

Viernes 27 y Sábado 28 – 21.00 hs: Drácula, el musical

Dirigida por Pepe Cibrián e interpretada por el elenco del Taller de Comedia Musical del Teatro Seminari, es una adaptación moderna y apasionante de la clásica historia del Conde Drácula.

Valor de la entrada: $2.000.

Las entradas para todos estos espectáculos pueden conseguirse en la boletería del Seminari (Mitre 451, Belén de Escobar) y desde su sitio web.