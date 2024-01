Nuevo aumento: A cuánto se fue el estacionamiento medido en Escobar

El comienzo de año trajo también un reajuste en los precios de los servicios municipales, en un contexto donde los altos niveles de inflación encarecen día a día el costo de vida de los argentinos.

En este caso, la nueva tarifa del estacionamiento medido en el partido de Escobar representa otro golpe al bolsillo de los automovilistas y conductores en general, que se suma a los cada vez más frecuentes aumentos de los combustibles -duplicaron su precio el último mes- y también de los peajes, que acaban de tener una suba del orden del 50%.

Los nuevos precios del parking municipal entraron en vigencia esta semana y abarcan a las tres categorías existentes: media hora, una hora y abono mensual, que aumentaron casi 70%. No obstante, curiosamente, el incremento no se trasladó al precio de la infracción por no abonar el arancel.

Así, el valor de la media hora de estacionamiento público en el centro de Belén de Escobar trepó de $30 a $50, mientras que por una hora el precio escaló de $60 a $100. El abono mensual, en tanto, pasó de $3.000 a $5.000.

Cartelería. El estacionamiento medido funciona de 8 a 20 en la semana y los sábados de 8 a 14,

Por otra parte, el monto de la multa por no abonar el parking se mantiene desde 2022 en $1.200, mientras que el pago voluntario por este tipo de infracciones -dentro de los 30 días posteriores al hecho- sigue siendo de $600. Sin embargo, trascendió que esos valores serían actualizados en los próximos días.

El área que abarca el estacionamiento medido está comprendida entre la avenida Belgrano, la calle Alberdi, la avenida 25 de Mayo y la calle César Díaz.

En las calles Colón y Rivadavia se extiende entre 25 de Mayo y Estrada, mientras que en Sarmiento, Bernardo de Irigoyen y Alberdi lo hace entre 25 de Mayo y Tapia de Cruz. Por su parte, en Belgrano, Hipólito Yrigoyen y Asborno el estacionamiento medido se extiende hasta la calle César Díaz.

El sistema de parking funciona de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 8 a 14 horas. El arancel se puede abonar en comercios adheridos o a través de la aplicación para celulares SEM Escobar, que es compatible tanto para dispositivos Android como IOS.

En los comercios los usuarios tienen tres opciones: pago puntual, crédito para celular o abono mensual. Desde la aplicación, en tanto, se podrá asociar una tarjeta de débito o crédito y activar el estacionamiento.