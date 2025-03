Lucha por su vida la mujer atacada a martillazos por su ex pareja en Garín

A una semana de sufrir un brutal ataque que le propinó su ex pareja, Camila del Carmen José (30) continúa luchando por su vida en el hospital provincial Enrique Erill, donde permanece internada en terapia intensiva debido a su delicado estado de salud.

En la noche del miércoles pasado, su ex pareja, Fernando Emmanuel Piris (31), la atacó a martillazos y cuchilladas en su domicilio de la calle Salta al 600, en la localidad de Garín. Debido a este estremecedor caso de violencia de género, familiares y allegados de la víctima se reunieron esta mañana en la puerta del Polo Judicial de Escobar para exigir justicia.

“Ella continúa en estado crítico. Todos los estudios que le realizaron, tomografías y estudios de sangre, salieron perfectos. Lo que es neurológico, gracias a Dios, está bien. Ayer hizo una pequeña neumonía y tuvo un poco de fiebre, pero está estable”, comentó su madre, Alejandra Sueldo, a El Día de Escobar.

Hasta el momento, se desconoce si la joven logró recuperar la consciencia. “Llegó a abrir los ojos y se movió en varias oportunidades, pero de ahí a que esté consciente es otra cosa. No lo sabemos porque hasta el momento no hablo. Va a ser una cuestión de tiempo”, agregó su madre. Al día de hoy, Camila se encuentra conectada a un respirador artificial y su vida aún corre peligro.

Reclamo. Los familiares de Camila del Carmen José exigiendo justicia frente al Polo Judicial.

Durante las primeras 48 horas posteriores al ataque, la familia de la víctima tuvo que atravesar un auténtico calvario, no solamente por el delicado estado de salud de Camila. Es que Piris, luego de atacar salvajemente a su ex pareja, se arrojó desde una pasarela hacia la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 41, en un intento de quitarse la vida. Por ese motivo, lo trasladaron de urgencia al mismo centro médico donde se encuentra internada ella.

Su madre relató que los familiares del agresor estuvieron en la guardia del hospital y que la amedrentaron en reiteradas oportunidades. “Estaban los dos internados en el mismo lugar, entonces yo tenía que pasármela afuera, aunque lloviera, porque ellos estaban todos en la guardia y me amenazaban con que tenían un familiar policía y me decían cosas”, relató.

Víctima. Camila del Carmen José tiene 30 años y es madre de tres niños.

“También se me reían en la cara cuando me veían llorar. Entonces tuvimos que pedir que lo trasladen, porque ese hombre no podía estar al lado de mi hija. Cuando dijimos que habíamos llamado a Crónica, finalmente se lo llevaron”, agregó.

Un ataque salvaje

Camila José tiene seis hermanos y hermanas. Una de ellas es Gabriela Monzón, que también estuvo presente esta mañana en el Polo Judicial y esclareció lo que sucedió aquella fatídica noche. “Ella fue a jugar a la pelota a una plaza cerca de su casa, en Villa Angélica, y él (Piris) había ido a verla a jugar. Pero antes de terminar el partido, él se vuelve al domicilio de Camila, porque tenía un taller delante de su casa, en la parte del frente del terreno”, le contó a El Día de Escobar.

“Cuando Camila llega, él le pide que le haga un té. Y mientras ella lo hacía, de espaldas a la puerta de entrada de la casa, apareció y la apuñaló debajo de la axila. Después, según la evidencia que había en la casa, salieron al patio y ahí es donde le pegó con el puño hasta dejarla en el piso, buscó en el taller un martillo y con eso le pegó dos veces en la cabeza”, agregó la hermana de la víctima.

Camila es madre de tres hijos. Uno de ellos, el más pequeño, vive con su padre, mientras que los otros dos, de 11 y 9 años, viven con ella. Ninguno es hijo de su ex pareja y, desgraciadamente, ambos estaban presentes al momento en que Piris decidió atacarla. “El más grande vio todo. Él le sacó el cuchillo al agresor”, reveló Gabriela.

Agresor. Fernando Piris atacó salvajemente a su ex pareja y después intentó suicidarse.

Por su parte, la madre de Camila agregó: “Lo habrá querido frenar. El nene tenía toda la remera llena de sangre, que obviamente era de su mamá. Mientras tanto, mi nieta gritaba que por favor alguien viniera a ayudar a su madre porque Fernando se había vuelto loco”. Ninguno de los menores sufrió lesión alguna, ya que, según su abuela, “ambos se encerraron en la pieza, trabaron la puerta con la cama y se escondieron abajo”.

La pareja se había separado hace un mes debido a reiterados maltratos por parte de Piris hacia Camila. Según su madre, él ejercía violencia verbal y psicológica sobre su hija. “La insultaba, la hostigaba, la destruía cada vez que se ponía a insultarla. Las amigas de mi hija nos contaron que llegó a romperle un celular y a doblarle una mano. Nosotros hemos convivido con él y nunca le llegó a pegar, pero de su boca salían cosas muy dolorosas”.

El avance de la causa

La investigación del hecho está a cargo de la UFI N°5 de Escobar, bajo la dirección del fiscal Gonzalo Ferreirós. El funcionario dispuso la imputación y aprehensión de Fernando Emmanuel Piris por el delito de “femicidio en grado de tentativa”, mientras se aguarda su evolución médica para trasladarlo a una dependencia judicial. Actualmente está internado en la Unida de Diagnóstico Precoz (UDP) de Garín.

La familia de Camila se acercó este martes a la fiscalía para conocer como avanzará el proceso penal contra Piris. “Estuvimos reunidos con el fiscal y la representante de la próxima fiscal de la causa, porque el actual es un reemplazo. Nos asesoraron sobre cómo va a seguir todo. Lo que más nos interesaba es lo que va a pasar con él, su estado procesal y demás”, comentaron.

Consternada. Alejandra Sueldo, madre de Camila, reclamando justicia por su hija.

Los familiares expresaron haber quedado satisfechos con lo que les dijeron los funcionarios judiciales. “Yo no quiero que quede libre. Él merece pagar años y años de cárcel porque lo que le hizo a mi hija, ¿qué ser humano lo hace? Un animal como él, nada más”, expresó la madre de Camila.

“Solo un animal como él le puede llegar a hacer a una persona lo que le hizo a mi hija. Porque se ensañó con mi hija, me la destrozó. No parecía ella cuando yo la vi. Por eso, no vamos a parar hasta que se haga justicia por Camila y que Fernando pague todo lo que tenga que pagar. Y no es solamente por ella, es para que no haya ninguna Camila más. Ni ahora ni nunca. Vamos a pelear por todas las que no están y para que no falte ninguna más, nunca más”, concluyó madre de Camila, ya sin poder contener el llanto.