Impresionante operativo de la Policía Federal en la Feria Boliviana de Escobar

Más de cien agentes de la Policía Federal llevaron a cabo este sábado un impresionante operativo en la popular Feria Boliviana de Escobar, donde incautaron mercadería de marcas apócrifas.

El sorpresivo procedimiento ocurrió poco antes del mediodía, cuando el predio de la avenida De los Inmigrantes, en el barrio Lambertuchi de Belén de Escobar, estaba lleno de gente que paseaba y realizaba compras.

Los efectivos policiales arribaron en micros y camionetas. Enseguida, se distribuyeron entre los distintos portones de acceso y los cerraron, impidiendo que la gente pudiera retirarse. Esto originó corridas y momentos de tensión, que con el paso del tiempo se apaciguaron, cuando los uniformados entraron en razones y permitieron que los visitantes puedan abandonar el complejo comercial.

Hasta el momento, ni la fuerza policial ni la Asociación Colectividad Boliviana de Escobar, la entidad a la que pertenece el inmueble, se pronunciaron oficialmente al respecto. No obstante, se supo que durante el operativo los uniformados confiscaron gran cantidad de mercadería con marcas falsificadas.

Caravana. La Policía Federal llegó al predio de Lambertuchi en micros y camionetas.

Según las primeras versiones, los policías no solo habrían incautado indumentaria, sino también calzado y juguetes, además de clausurar varios locales. En cambio, se desconoce si hubo personas detenidas.

No es la primera vez que la Policía Federal realiza operativos por la Ley de Marcas en el partido de Escobar. Sin embargo, sorprendió que en este caso ocurra en la víspera del Día de las Infancias, donde justamente los comerciantes invierten en más mercaderías por tratarse de una de las fechas de mayor volumen de ventas. De todos modos, la feria volvió a abrir sus puertas este domingo, como si nada hubiera pasado.

Debate en las redes por el operativo en la feria

Al conocerse la noticia, el tema generó un amplio debate en las redes sociales. Muchos cuestionaron el accionar de la Policía Federal por tratarse de un lugar donde cientos de personas trabajan y se gana la vida vendiendo en sus puestos. Otros tantos, en cambio, celebraron que se fiscalice la actividad comercial de esta feria y que no se permita la venta de marcas truchas.

“Es una vergüenza, dejen trabajar a la gente. Semejante operativo en puestos de ropa. Una zapatilla de marca cuesta 150 mil pesos y en la feria compras la réplica a 40.000. Hay gente que es la única alternativa que tiene para vestirse y calzarse”, expresó Griselda Lanser en un grupo de vecinos de Facebook.

Despliegue. Mas de un centenar de policías entraron al predio de la Feria Boliviana.

Con una mirada similar, Gabriela Fumeau comentó que “siempre vendieron ropa trucha, no es nada nuevo. Hacer semejante movida en la previa del Día del Niño es una guachada”. Por su parte, Martín Anshy opinó: “La Policía Federal fue a buscar las marcas truchas. Eso hace en todos lados donde se vende ropa y más si hay marcas. Pero hoy andá a comprar una campera de marca o unas zapas, son incomprables. Y quizás ahí lo encontrás y bastante accesibles”.

Desde un punto de vista opuesto, la vecina Viviana Ybeto comentó: “¡Muy bien! Tienen que pagar impuestos como cualquiera en sus negocios. Es más compras y si les pedís ticket no te dan. Y no es tan barato. Si no les gusta, que se vuelvan a su país, que a los argentinos nos cobran todo”.

En la misma línea, Noelia Burgos sostuvo: “Falsifican ropa de marcas, ya que te venden cosas no originales y no es así, porque los que fabrican la ropa de marca pagan un impuesto, siempre fue así gente, ¿Qué les sorprende? La mayoría son bolivianos y traen de su país evadiendo impuestos”.

Estos comentarios son solo un muestreo de las opiniones divididas, y el tenor de las mismas, en las redes sociales tras el operativo en la Feria Boliviana de Escobar.