Falleció Olga Mori, vecina y autora del escudo oficial de Loma Verde

Aquejada por problemas de salud, este jueves a la madrugada falleció Olga Mori, una caracterizada y querida vecina de Loma Verde. Tenía 80 años y será eternamente recordada por haber creado el escudo oficial de la localidad, más allá de que también fue pionera en el comercio local.

Nacida en Mendoza, llegó al partido de Escobar de la mano de su marido, Antonio Barbarisi, que era de Benavidez y había comprado unos terrenos en Loma Verde. Dejó todo para seguirlo. Ella era peluquera y trabajó muchos años en L’Oréal de París.

“De ese glamour tremendo terminé vendiendo pollos en Loma Verde. Es la vida. A lo mejor no he logrado mis objetivos, pero lo he intentado”, reflexiona hace nueve años en una entrevista que le hizo la revista Escobar Norte.

Desde 1976 y durante cuatro décadas estuvo al frente de uno de los comercios más antiguos y emblemáticos de Loma Verde: Roxanahí, donde vendían artesanías y artículos regionales traídos de todo el país.

Comerciante. Su local de productos regionales fue uno de los primeros negocios de Loma Verde.

Era uno de esos típicos negocios instalados al costado de la ruta -en este caso, la Colectora Este-, donde se podía encontrar desde cueros, canastos, hamacas, cerámicas, tejidos y cabezas de animales embalsamados hasta dulces, aceitunas, orejones, arropes, vino casero y comestibles de todas las provincias.

“Poner ese local en Loma Verde fue toda una corajeada. Estábamos nosotros acá, había un señor en la esquina que tenía una casa, la panadería de Fátima y la Cooperativa, que recién surgía dándole impulso a la zona. No había luz ni nada”, recordaba. “De a poco me fueron conociendo y me hice una clientela preciosa que me permitió subsistir. Me compré dos negocios más en Mar del Plata y puse de lo mismo. Nos iba muy bien”.

Madre. Junto a su hija, Rosana Barbarisi, quien la ayudó en el diseño del escudo de la localidad.

Su llegada a Loma Verde desde la tierra de la vendimia, a fines de los 60, tenía una explicación muy singular. “Con mi marido nos conocimos en Mendoza, pero él me trajo para una Fiesta de la Flor. Yo tenía 24 años. Como a mí me gusta el ruido, el movimiento y mucha ciudad, me pareció que esa fiesta era maravillosa, entonces me vine. Pero cuando terminó la Fiesta de la Flor era una soledad tremenda. Creo que nunca me hubiera venido, pero ya estaba”.

Comprometida con la comunidad, integró la primera sociedad de fomento de Loma Verde. Mucho tiempo después, en agosto de 2018, tuvo el honor de crear el escudo de la flamante localidad. Fue a través de un concurso impulsado por el Municipio. Del diseño también participó su hija, Rosana Barbarisi.

“Me siento muy halagada y contenta, porque uno aporta algo al lugar donde vivió mucho tiempo”, expresó en aquella oportunidad. Días después, en la inauguración del polideportivo municipal de Loma Verde, recibió una distinción de manos del intendente Ariel Sujarchuk.

La vida de Olga Mori se apagó este jueves, con 80 años. Pero su recuerdo, indudablemente, perdurará por siempre en su querida Loma Verde.