Estafas en la venta de autos: escobarenses detenidos en una agencia de Virreyes

El mito del Fénix se refiere a un ave, gigantesca y hecha de fuego, que renace de sus propias cenizas luego de haber sido destruida. A esta criatura se la asocia con la capacidad de resiliencia que tienen muchas personas luego de transitar por situaciones límites y dolorosas; esa habilidad para encontrar soluciones a las adversidades de la vida y salir fortalecido. Simboliza renacimiento, dejar atrás los malos tragos y enfrentar la vida desde otro lugar.

La introducción sirve para presentar a Fénix Group Cars, la denominación que eligió para rebautizarse la concesionaria que en Belén de Escobar supo llamarse primero EW Automotores y luego Car Market. Una agencia de autos que entre 2017 y junio de 2023 tuvo su local en la calle Estrada al 800 y a la que el Municipio clausuró por múltiples denuncias de estafas.

La resurrección de esta concesionaria se dio en la calle Brandsen 2241, en la localidad de Virreyes, partido de San Fernando. Bajo el flamante nombre siguieron operando exactamente en la misma forma en que lo hacían en Escobar, quedándose con los ahorros de los clientes que dejaban sus ahorros y hasta se endeudaban con préstamos ilusionados por acceder a un auto.

Pero dicen que a cada chancho le llega su San Martín… Y es así que en las últimas horas la justicia por fin avanzó con firmeza: allanó el local de la agencia en Virreyes, secuestró decenas de autos y detuvo a cuatro personas. No obstante, el dueño de la empresa y máximo responsable de las estafas, Emanuel Selbaggi, todavía está libre.

Escurridizo. Emanuel Selbaggi, titular de la agencia que estafó en Escobar y San Fernando, sigue libre.

Modus operandi

La puerta de entrada a la trampa de esta concesionaria era su cuenta de Instagram. Con más de diez mil seguidores, fotos de autos de alta gama, supuestos compradores posando sonrientes al lado de un cero kilómetro y todo tipo de facilidades para llegar a la unidad deseada.

Después, la estafa se repetía una y otra vez de la misma forma: un local bien montado, sonrisas, café y buena onda. A sus clientes/víctimas les ofrecían diversos modelos de automóviles, les pedían un adelanto de varios millones de pesos y les aseguraban que el resto lo pagarían a través de un préstamo que ellos mismos gestionaban en un banco.

A todos les decían que calificaban para acceder a ese crédito, pero una vez que la persona entregaba la seña la farsa entraba en su siguiente fase: no responder, no hacerse cargo y dilatar todo lo máximo posible. Muchos menos, devolver el dinero. A los pocos que les reintegraron sus reembolsos lo hicieron varios meses después y sin los intereses por inflación.

La lista de irregularidades era interminable, desde falta de información clara y detallada de las operaciones, no dar respuesta a consultas y no entregar los vehículos en tiempo y forma, hasta entregar autos con fallas importantes o de menor valor que lo convenido. Pero eso no era todo: también firmaban pagarés en blanco, emitían cheques sin fondos y vendían autos por duplicado.

El tendal de Escobar

Esta situación provocó más de cien denuncias tanto en la justicia como en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Escobar y de otros puntos de la provincia de Buenos Aires. Debido a esto, el 15 de junio de 2023 el local que EW Automotores tenía sobre la calle Estrada fue clausurado por inspectores municipales.

El secretario de Legal y Técnica, Nicolás Gaytán, expresó en aquel momento a DIA 32: “Nos ocupamos de cada caso en particular. Pero llegó un momento que fue insostenible por la cantidad de audiencias que teníamos que atender, a punto tal que decidimos no trabajarlo más como expedientes aislados sino como algo unificado”.

En esos momentos, desde la agencia salieron a “dar la cara” con un insólito comunicado en redes sociales. Aseguraban que habían sido clausurados porque estaban siendo blanco de “severas amenazas” y hasta tanto no se investigaran permanecerían con la persiana baja. La realidad es que huyeron para siempre, dejando un tendal de víctimas.

“Ellos se defendían diciendo que la gente firmaba, que no comprendía, que en todo momento se les explicaba que poner la plata no significaba tener el auto. Nosotros les dijimos que entendíamos que una, dos o cinco personas se podían confundir, ¿pero 100 personas? Incluso les exigimos que cambien no solo la forma de informar sino también los contratos”, declaró Gaytán en esa entrevista, hace casi un año.

Clausurada. EW Automotores tenía su local en Escobar sobre la calle Estrada al 800.

Historia repetida

Durante los últimos días, el canal de noticias A24 comenzó con una investigación sobre estafas que se estaban realizando en una agencia de Virreyes que trabajaba exactamente en la misma forma en que lo hacía EW Automotores en Escobar. “La concesionaria fantasma”, la rotuló el medio en sucesivos informes.

De esta forma, la gente comenzó a identificar a los mismos empleados, el mismo modus operandi y otra vez, como el año pasado en Escobar, se armó un gran revuelo de gente reclamando y de medios en la puerta del local.

“Yo vine con mis ahorros. Decían que hacían cuotas fijas, 36 cuotas. Vinimos con mi novio. Nos ofrecieron un auto, el que está adentro”, aseguró una joven en un móvil frente a la concesionaria, reclamando por el vehículo que pagó y que jamás le entregaron, “un Renault Clío bordó”, que señalaba con el dedo índice.

El Día de Escobar consultó el miércoles a Gaytán para saber si estaban al tanto de la situación actual. “Una vez que nos enteramos, desde la Municipalidad, y más específicamente desde nuestra OMIC, se hizo un informe sobre las causas instruidas con respecto a la firma EW Automotores, a fin de colaborar con el Municipio de San Fernando aportándoles la información y documental que teníamos a nuestra disposición”, respondió el funcionario.

Por otra parte, explicó que administrativamente cerraron todas las causas que tenían en curso para que la Secretaría Contravencional -en cumplimiento de las competencias conferidas por el Código Municipal de Protección de Consumidores y Usuarios-, evalúe si existen daños directos en cada caso, pudiendo los consumidores recurrir a la justicia con dicho acto administrativo.

“Aunque no es competencia municipal, sé que la investigación penal ha estado avanzando, aunque con información reservada, dado que es una causa compleja pero que incluso tiene intervención desde La Plata”, agregó Gaytán, casi premonitoriamente.

¿El fin de la estafa?

En un allanamiento realizado en las últimas horas, personal de la DDI allanó el local de la concesionaria en San Fernando y secuestró diecinueve autos con sus respectivas llaves. También se realizaron procedimientos en Escobar, Malvinas Argentinas y Pilar, donde cuatro sospechosos quedaron detenidos por el delito de estafas reiteradas.

De acuerdo al informe policial, la investigación se inició por la denuncia de un cliente, de 43 años, que el 13 de octubre del año pasado se dirigió a Fénix Group Cars para comprar un Chevrolet Onix.

Según consta en la denuncia, el hombre fue recibido por un supervisor que le pidió la suma de $9.240.000 por el vehículo. El denunciante entregó $3.970.000 el 27 de diciembre y días después desembolsó otros $2.000.000. En ese momento le comunicaron que debía esperar 20 días para la entrega, algo que, excusas mediante por parte de la empresa, nunca ocurrió.

El hombre se enteró que la concesionaria estaba siendo escrachada en redes sociales por otros clientes que habían pasado situaciones similares a la suya y decidió hacer la denuncia que dio origen al operativo policial.

Allanamiento. La DDI se llevó 19 autos y una moto del showroom de la agencia en Virreyes.

Quiénes son los detenidos

Los allanamientos se realizaron simultáneamente este jueves a la mañana. En la concesionaria de la calle Brandsen la policía entró por la fuerza al showroom, donde incautó 19 vehículos, entre ellos una camioneta Renault Duster y un Citröen C4. Los agentes también se llevaron una moto y cinco notebooks vinculadas a las estafas.

En Belén de Escobar el operativo dejó como saldo la detención de una mujer de 43 años, llamada María Valeria Delia., a quien también le incautaron documentación de interés para la causa.

Otro detenido es Martín Oscar Ortiz, de 31 años, dedicado al rubro de los negocios financieros, según su inscripción en la AFIP, con una oficina en un edificio de Escobar ubicado junto a la Panamericana. Figura como empleado de dos empresas dedicadas, al menos en los papeles, al negocio automotriz, según publicó Infobae.

En Villa Astolfi, Pilar, quedó detenido joven de 28 años llamado Pablo Joaquín Murciano, a quien le incautaron una notebook. El cuarto detenido es Nahuel Ibarra, de 22 años, con domicilio en la localidad de Tortuguitas, partido de Tigre.

Detenidos. Cuatro empleados de la agencia de autos quedaron imputados (Foto: Infobae).

Todos ellos figuran como empleados de Selbabroker Cars. Sin embargo, el titular de la firma, Emanuel Selbaggi, permanece en libertad, al menos por ahora. Se desconoce si su domicilio, en el barrio privado Haras Santa María, también fue allanado.

La causa está a cargo de Ricardo Costa, titular del Juzgado de Garantías N°1 de San Isidro, y de la Unidad Funcional de Instrucción a cargo del fiscal Martín Otero. Según trascendió, en San Fernando habría 31 estafas comprobadas por más de 100 millones de pesos.