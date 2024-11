Escobar ganó 19 medallas y terminó 28º en los Juegos Bonaerenses 2024

Del lunes al sábado se disputaron en la ciudad de Mar del Plata las finales de la 33º edición de los Juegos Bonaerenses, que contaron con más de 25 mil participantes. Escobar obtuvo 19 medallas y finalizó la competencia en la 28º posición.

El acto inauguración se llevó a cabo en Playa Las Toscas, con varios shows y la actuación principal de Pablo Lezcano (Damas Gratis). Para Escobar el balance fue muy positivo, ya que consiguió 19 medallas: siete de oro, siete de plata y cinco de bronce. La cosecha resultó inferior a la de los últimos años (29 en 2023 y 36 en 2022), pero también hubo menos disciplinas.

Fiesta en la playa. El acto de apertura contó con varios espectáculos y un show de Pablo Lescano.

Cinco de las siete preseas doradas para los escobarenses llegaron a través del atletismo: Walter Blanco, Malena Galván, Milton Rodríguez, Thiago Acosta y Javier Amarillo. Las otras se lograron en tenis de mesa (Alicia Ampuero) y cocina, plato principal (Rosa Arriondo).

También se destacaron en cultura, adultos mayores, área discapacidad y otros deportes, como acuatlón y parabadminton. Con su performance, Escobar finalizó en la 28º posición del medallero, bastante más atrás que el 18º puesto logrado en las dos ediciones anteriores.

Lanzamiento de bala. El escobarense Javier Amarillo obtuvo una de las medallas de oro.

Lomas de Zamora se coronó campeón por tercer año consecutivo, con 58 medallas (34, 14 y 10). Completaron el podio La Matanza, con 72, pero dos menos de oro (32, 22 y 18), y Quilmes, que consiguió 55 (28, 21 y 6).

La delegación del partido de Escobar que viajó a la ciudad balnearia contó con 200 integrantes, entre competidores, directivos, entrenadores, profesores, prensa y equipo médico.

Sobre la rambla. La delegación escobarense que participó de los Juegos Bonaerenses 2024.

Medallas de oro (7)

Thiago Acosta: 1.500 metros (Sub 18)

Javier Amarillo: Lanzamiento de bala (+16 categoría 57)

Alicia Ampuero: Tenis de Mesa (Trasplantados)

Rosa Arriondo: Cocineros plato principal “Pollo al barro” (Cultura)

Walter Blanco: Salto en largo (PCD B3)

Malena Galván: 400 metros (Sub 18 libre)

Milton Rodríguez: 110 metros con vallas

Salto en largo. Walter Blanco logró el primer puesto y consiguió otra medalla de oro para Escobar.

Medallas de plata (7)

Ángela Almada, Juan Bender, Alexis Cortez y Malena Galván: Posta 4×100 (Sub 18)

Santiago Amarillo: 80 metros (Sub 14 libre)

Tobías Arroyo, Agustín Del Castillo, Luciano Endrizzi, Marcos Griffa y Tobías Romero: Juego League of Legends

Estela Carrizo y Osvaldo Villalba: Tejo mixto (Adultos Mayores)

Diego Facal: Acuatlón

Luca Ríos: Literatura

Ana Zejani y María Luisa Descotte: Orientación (Adultos mayores)

Orientación. Ana Zejani y María Luisa Descotte (derecha) lograron el segundo puesto.

Medallas de bronce (5)

Morena Arias: Parabadminton +16

Marcos Flores: 100 metros Intelectual “A”

Mathías Ovejero: 1.500 metros categoría trasplantado + 18

Brisa Segovia: 300 metros (Sub 16 libre)

Soledad Vasconcello: 100 metros motor ambulante +16