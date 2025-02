El escobarense Darío Lencina es el nuevo DT de Los Murciélagos

La Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADEC) eligió al escobarense Darío Lencina (44) para ocupar el cargo de director técnico de Los Murciélagos, su reconocida Selección de Fútbol.

A través de un comunicado oficial en sus redes sociales, FADEC dio a conocer la noticia de que Lencina es el nuevo técnico del plantel mayor, en reemplazo de Claudio Falco. Se había abierto una convocatoria para que los entrenadores interesados presenten sus proyectos y hubo alrededor de veinte propuestas para ocupar el cargo.

“Es una sensación muy linda. Cuando uno presenta un proyecto para la selección tiene la esperanza de ganar y se me dio. Creo que no tomé dimensión en este corto plazo de todo lo que dejé atrás, una carrera de 25 años como jugador, con crecimientos personales”, le contó Lencina a El Día de Escobar. Claro, debió dejar su carrera como arquero para convertirse en el nuevo responsable técnico del equipo nacional.

“Era momento de tomar la decisión. La Federación Argentina de Deportes para Ciegos cambió de presidente y asumió David Peralta, un ex compañero mío en Los Murciélagos. Su equipo de trabajo tiene varios ex jugadores y eso me pone muy feliz, da esperanza de que este deporte pueda crecer. Fueron condimentos que me dieron luz para que me presente como DT”, completó el escobarense, alegre por su flamante cargo y con la nostalgia de haber colgado los guantes tras una trayectoria destacadísima.

El primer gran desafío de Lencina y la Selección Argentina será del 16 al 26 de mayo, cuando se presente en Japón para jugar la Copa Elite, una Liga de Naciones donde competirán los ocho mejores países del ranking mundial.

“La idea es llegar con un equipo competitivo para poder lograr la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028”, adelantó el flamante DT. Ese es el objetivo a largo plazo para un equipo que buscará seguir en lo más alto del fútbol mundial.

Trayectoria de lujo

Como arquero de Los Murciélagos, Darío Lencina ganó una gran cantidad de títulos internacionales. Disputó seis Juegos Paralímpicos y obtuvo 5 medallas (3 de plata y 2 de bronce).

Además, ganó tres Mundiales (2002/2006/2023), obtuvo tres Copa América (2005/2017/2021) y seis medallas de plata en Juegos Parapanamericanos. También ganó los premios Olimpia de Plata y Jorge Newbery de oro y plata. Una carrera de ensueño.