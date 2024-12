El actor de Loma Verde que brilla junto a Natalia Oreiro en “Campamento con mamá”

El joven actor escobarense Milo Zeus Lis vuelve a capturar la atención del público al lucirse con su actuación en la película Campamento con mamá, que coprotagoniza junto a Natalia Oreiro. El film, que se estrenó recientemente en Netflix, ya se posiciona como un éxito en la plataforma.

La película, dirigida por Martino Zaidelis, es una comedia argentina que narra la historia de Patricia (Natalia Oreiro) y su hijo Ramiro (Milo Zeus Lis). Patricia intenta mejorar la complicada relación que tiene con Ramiro, un preadolescente que desea mudarse a la casa de su padre tras un viaje de fin de curso.

En un giro inesperado, el día del campamento los conductores del autobús no pasan la prueba de alcoholemia, poniendo en riesgo el viaje. Patricia se ofrece a manejar el colectivo para salvar la situación y demostrarle a su hijo que puede ser una madre divertida.

Campamento con mamá cuenta con un elenco destacado que incluye a Pablo Rago, Dalia Gutmann, Sofía Morandi y Sebastián Arzeno. El rodaje, realizado en Tandil a principios de 2024 bajo la producción de 100 Bares, resultó una experiencia inolvidable para Milo. “Fue como un viaje de egresados”, describe el actor, de 14 años.

Cinchada. Un momento divertido del campamento protagonizado por Orerio, Milo y sus compañeros.

En una entrevista con El Día de Escobar, el artista lomaverdense contó cómo fue el proceso para obtener el papel principal. “Quedé en la película gracias a una serie de castings dirigidos por María Berch, María Milessi y el director Martino Zaidelis. Fueron tres etapas, en la primera éramos una chica y yo, la segunda fue una prueba grupal con varios chicos, y la última fue con otros dos chicos y me iban cambiando de parejas”, relata Milo, quien capturó la atención del público al brillar con su interpretación en la película Goyo.

Sobre la experiencia de compartir el rodaje con varias figuras y con otros actores de su edad, asegura que “fue una locura y muy divertida, ya que éramos un grupo de 18 chicos en un solo hotel y los días libres salíamos a pasear”. La película se estrenó el pasado viernes 6 y enseguida escaló al primer puesto de las más vistas del cine nacional en Netflix.

Pesada. Natalia Oreiro trata de mejorar la relación con su hijo, pero su intensidad le juega en contra.

Trabajar junto a Natalia Oreiro

Milo destaca lo que significó compartir la filmación con la actriz uruguaya. “Fue muy cómodo y una experiencia inolvidable trabajar con Natalia Oreiro, porque es una persona muy profesional y muy buena. Siempre me hizo sentir como si fuese una mamá dentro y fuera del set. Sin dudas fue un honor”, afirma.

Además, el joven actor comparte detalles íntimos del rodaje y destaca la calidez de su compañera. “En una escena que estábamos por hacer en un bosque, me entró un pedazo de tierra en el ojo. Natalia frenó la escena y, junto con mi mamá, lograron sacarlo”, revela.

Milo también habla de la importancia de haber obtenido el papel principal en Campamento con mamá. “Tener este protagónico fue como jugar en primera. Fue buenísimo tener la oportunidad de poder actuar, de ser protagonista con Natalia, ya que tuve mucho tiempo de rodaje y eso me divierte”.

Acerca de lo que le depara el futuro, señala que su plan “es seguir actuando lo máximo que pueda. Y así poder seguir haciendo lo que más me gusta”.

Agradecimientos y nuevos desafíos

Con una proyección en ascenso y un futuro lleno de oportunidades, Milo Liz no se olvida de agradecer a aquellas personas que vieron su potencial y que confiaron en él desde el principio. Además, destaca el sostén de su madre a lo largo de su trayectoria.

“Quiero contar que la que me acompañó en esta película y en toda mi carrera actoral fue mi mamá. Y sin ella, no haría absolutamente nada. También quiero agradecer el haber hecho esta película, porque me llevé una gran cantidad de amigos. Como Natalia Oreiro, Dalia Gutmann, Pablo Rago, Martino Zaidelis, los chicos, los de producción y los coachs”.

Para finalizar, también tiene palabras de agradecimiento para El Día de Escobar, el primer medio que le hizo una entrevista y lo presentó en sociedad a nivel local. “Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre atentos a mi carrera y seguirme a todos lados”, expresa, con gratitud.

Además de brillar en la pantalla, Milo también tiene una vida activa y plena en Escobar. Vive en Loma Verde junto a sus padres, Gabriel Lis y Leila Davidovich, y a sus dos hermanas, mayores que él: Zoe (20) y Tais (16). Cursa los estudios secundarios en el Colegio Del Faro y en su tiempo libre disfruta de la natación en el Club Sportivo.

Remontando el barrilete. Una escena de la película Goyo, con Nancy Dupláa y Nicolás Furtado.

Una carrera meteórica

Milo Luis se hizo conocido para el público en Goyo, donde compartió escenas con figuras de renombre como Nancy Dupláa, Nicolás Furtado, Soledad Villamil, Pablo Rago, Cecilia Roth y Diego Alonso Gómez. Su desempeño en ese film demostró no solo su habilidad actoral, sino también su potencial para convertirse en un futuro referente del cine argentino.

Pero su debut cinematográfico sucedió en la película Tuve el corazón, dirigida por Oliver Kolker, donde interpretó al hijo de un protagonista judío, lo que implicó que tuviera que aprender textos en hebreo.

Luego, se destacó con su primer protagónico en La Quinta, dirigida por Silvina Schnicer y rodada en Ingeniero Maschwitz, que narra una aventura juvenil en un entorno misterioso y que le permitió desplegar todo su talento actoral.

En Campamento con mamá, Milo se consolida como uno de los talentos emergentes del cine argentino. Y a sus 14 años, la dedicación y la pasión que pone en cada uno de los proyectos, le auguran una carrera llena de éxitos.