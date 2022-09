Comenzó la séptima Feria del Libro, el Arte y la Cultura de Escobar

El acto inaugural estuvo encabezado por el intendente interino Carlos Ramil y el secretario de Gobierno, Leonardo Moreno. La exposición permanecerá abierta hasta el sábado.

Con un sencillo acto realizado esta mañana, quedó formalmente inaugurada la séptima edición de la Feria del Libro, el Arte y la Cultura de Escobar, que permanecerá abierta hasta el sábado con entrada libre y gratuita.

La inauguración se realizó a las 11, mientras en el parque de la estación se desarrollaban simultáneamente diversas actividades orientadas a escuelas primarias y secundarias con una amplia convocatoria, en una jornada soleada ideal para disfrutar del aire libre.

La ceremonia estuvo encabezada por el intendente interino Carlos Ramil, quien recordó que este evento se inició en 2013, dos años antes de que Ariel Sujarchuk llegara al gobierno municipal. “Me acuerdo que hubo un montón de discursos desalentadores, decían que esto no funcionaba, que no era para Escobar… Acá tenemos para mostrar si funciona o no funciona, si la gente tiene o no ganas de recuperar y ocupar el espacio público”, señaló.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Leonardo Moreno, sorprendió al responder a algunas críticas que pudieron verse en las redes sociales respecto a la convocatoria de figuras relacionadas políticamente o afines al Frente de Todos, lo que consideró un intento de “desprestigiar” la Feria del Libro de Escobar.

“Decir que está radicada hacia un sector ideológico afín a nuestro gobierno no es cierto, porque hay un montón de escritores y artistas que son parte de otra identidad política y social que van a estar presentes aquí, generando heterogeneidad”, sostuvo Moreno.

Esta séptima edición contará con la presencia de referentes de la literatura, la comunicación, las ciencias y la cultura argentina, entre los que se destacan el filósofo Darío Sztajnszrajber, el psicoanalista Gabriel Rolón, el periodista Víctor Hugo Morales, la escritora Claudia Piñeiro y el sociólogo Atilio Borón.

📚 Comenzó la séptima Feria del Libro, el Arte y la Cultura de Escobar El acto inaugural estuvo encabezado por el intendente interino Carlos Ramil y el secretario de Gobierno, Leonardo Moreno. La exposición permanecerá abierta hasta el sábado. https://t.co/4cVil62Y2d pic.twitter.com/wtJZkuw8Zu — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) September 15, 2022

También son parte de la programación las periodistas y escritoras Sandra Russo, Carla Castelo y Soledad Barruti; los periodistas Carlos Polimeni y Sergio Marchi; los dibujantes Ricardo Cohen “Rocambole” y Miguel Rep y el veterinario Juan Enrique Romero, entre otros.

Con entrada libre y gratuita, la Feria del Libro se desarrollará hasta el sábado, en el horario de 9 a 21, en el parque de la estación de Escobar. Participan más de 30 editoriales y hay shows de artistas locales, charlas, exposiciones y talleres para todas las edades.

También cuenta con espacios dedicados a la juventud y a la educación, un rincón específico para el arte animé, food trucks y feria de emprendedores y emprendedoras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Día de Escobar (@eldiadeescobar)

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios