Cuáles son las películas que están en la cartelera del Cine Italia

El Cine Italia continúa renovándose semana tras semana y este viernes se prepara para presentar un estreno muy esperado. Se trata de Beetlejuice Beetlejuice, una comedia de terror y fantasía dirigida por el célebre Tim Burton.

Michael Keaton (Beetlejuice) regresa para interpretar al infame fantasma. El terrorífico personaje de la primera película -estrenada en los años 80- vuelve a protagonizar esta nueva entrega. Además, la secuela cuenta con estelares fichajes, como el actor Justin Theroux, Mónica Bellucci, Willem Dafoe, Jenna Ortega y Danny DeVito.

La historia pone el foco en Lydia (Winona Ryder), quien luego de una tragedia familiar inesperada regresa junto a tres generaciones de la familia Deetz a su hogar en Winter River. Aún atormentada por las acciones de Beetlejuice, la vida de Lydia da un vuelco cuando su rebelde hija adolescente, Astrid (Ortega), descubre un misterioso modelo de la ciudad en el ático y un portal al Más Allá se abre accidentalmente.

Con problemas en ambos reinos, es solo cuestión de tiempo hasta que alguien diga el nombre de Beetlejuice tres veces para que el travieso demonio regrese para desatar su propio tipo de caos.

Terrorífico. Michael Keaton interpreta al infame fantasma que protagoniza la película.

Romper el círculo sigue en pantalla

La adaptación cinematográfica de la célebre novela It ends with us, que se estrenó la semana pasada, sigue en la pantalla del Cine Italia. Esta dramática y emocionante historia aborda la vida de Lily Bloom (Blake Lively), una joven que se muda a Boston para comenzar una nueva vida y lograr cumplir su mayor sueño: abrir su propia florería.

Casi por accidente, la protagonista conoce a Ryle Kincaid (Justin Baldoni), un encantador neurocirujano, con quien comienza una relación. Una noche la pareja decide salir a cenar a un popular restaurante de la ciudad.

Allí, Lily se reencuentra con Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), su primer gran amor, quien además resulta ser el dueño del comercio. A partir de ese momento, su vínculo con Ryle comienza a mostrar tintes que le recuerdan a la relación de sus padres y la retrotraen a traumáticos momentos de su adolescencia.

Las entradas para ver estos títulos pueden adquirirse en la boletería del Cine Italia -Mitre 451, Belén de Escobar- y a través de su sitio web. El precio oscila entre $2.300 y $6.000. Hay descuentos para jubilados y menores. Las personas con discapacidad pueden ingresar sin cargo presentando el CDU.

Entre dos amores. Blake Lively interpreta a Lily Bloom en Romper el círculo.

Días y horarios para ver Beetlejuice 2 y Romper el círculo

Viernes 6 de septiembre:

Beetlejuice: 14.00 hs, 19.30 hs y 22.00 hs (subtitulada).

Romper el círculo: 16.30 hs.⁣

⁣Sábado 7 de septiembre:

Beetlejuice: 13.00 hs y 23.30 hs (subtitulada).

Romper el círculo: 15.30 hs.⁣

Domingo 8 de septiembre:

Beetlejuice: 14.00 hs y 16.30 hs.⁣

Romper el Círculo: 19.00 hs y 22.00 hs.⁣

⁣Lunes 9 de septiembre:

Beetlejuice: 16.00 hs y 18.30 hs.

Romper el Círculo: 21.00 hs.⁣

⁣Martes 10 de septiembre:

Beetlejuice: 19.00 hs y 21.30 hs (subtitulada).

Romper el Círculo: 16.00 hs.