Un grupo de teatro escobarense hizo una gira de seis meses por América y Europa

El grupo de teatro escobarense Bola 8 regresó de una gira de seis meses por América y Europa, donde realizó cerca de 50 funciones en diez países. El tour incluyó visitas a lugares tan diversos como escuelas de montaña y centros de rehabilitación de adicciones en México, un hospital oncológico para niños en España y centros hispanoparlantes en Alemania.

Aunque el grupo tiene tres integrantes, las limitaciones presupuestarias hicieron que el único que pueda viajar sea su director, Gabriel Faversani. Sus dos compañeros, Gabriel Berisciartua y Martín Auad, debieron quedarse en Argentina.

“Somos tres, pero en la gira viajé solo. Los otros miembros del grupo no pudieron ir porque no tenemos recursos para todos. Y como me aloja mucha gente amiga, es más sencillo alojar a uno que a varios. Llevé cuatro obras unipersonales, dos infantiles y dos de adultos”, le cuenta Faversani a El Día de Escobar.

El director de Bola 8 también destaca el impacto que lograron muchas de sus presentaciones. “Fue una experiencia increíble, en lo profesional y en lo humano, con una gran repercusión en varios lugares”.

En el bosque. Una de las presentaciones de Faversani en Santa Ana Coatepec, México.

En el balance también resalta las distancias recorridas y el diverso público al que llegó. “Realicé cerca de 50 funciones en 10 países y recorrí 54.000 kilómetros. Visité 35 ciudades, pueblos y aldeas en Europa, superando la distancia de una vuelta al mundo, que es de 40.000 kilómetros”, grafica.

“Por ejemplo, hice una función en México para 850 niños, y estuve tanto en grandes ciudades como en pequeños pueblos, siempre con la intención de llevar nuestra idea de que la cultura es para todos”, comenta con orgullo el director de teatro escobarense.

De regreso en Escobar, el grupo ya se prepara para nuevos desafíos. En septiembre viajarán al Amazonas para participar en el festival Ficate, en Río Branco. Después, del 19 al 27 de octubre organizarán la séptima edición del Festival Latinoamericano de Teatro en la Sociedad de Fomento Villa Vallier, donde Faversani también dirige la Sala Ensueños.

“Este año tenemos solicitudes de España, Alemania e Israel, además de toda América. Estamos felices de realizar un festival con entrada libre y gratuita, para que nadie quede afuera”, comenta.

Multitud. En Temascalcingo, México, una función para más de 850 chicas y chicos.

La gira de Bola 8 no solo llevó el teatro a lugares donde pocos artistas llegan, sino que también ofreció diversos talleres a las comunidades hispanoparlantes en Europa.

Sobre este periplo artístico, reflexiona: “Aprendí muchísimo, no solo en lo profesional sino en lo humano. Vengo de un lugar donde está el faltante y fui a donde está el sobrante. América tiene mucho de humanismo, algo que en algunos países de Europa se va perdiendo”.

Para finalizar, el director de Bola 8 deja un mensaje inspirador para la comunidad de Escobar y sus seguidores: “Los sueños se pueden hacer realidad si hay pasión. Primero soñamos con la Sala Ensueños, luego con hacer un festival y luego con llevar nuestro trabajo por el mundo. Siempre con la idea clara de que el teatro es comunicar y conmover, y debe llegar a todos los niveles sociales”.