Choque entre camiones en Panamericana: un conductor quedó atrapado

Un violento accidente entre dos camiones ocurrió este jueves a la tarde en la autopista Panamericana y está causando importantes demoras en la circulación vehicular sobre la mano a Capital.

El incidente vial ocurrió minutos después de las 15 a la altura del kilómetro 47, frente al country Terrazas de Septiembre, cuando un camión que transportaba desechos tóxicos impactó desde atrás a otro camión que llevaba bebidas alcohólicas.

A causa del impacto, cuyas causas no trascendieron, la cabina del vehículo que transportaba tambores con desechos quedó destrozada y con su conductor atrapado en ella.

Los bomberos voluntarios de Belén de Escobar arribaron al lugar con dos dotaciones, a cargo del comandante Damián González. Lo primero que hicieron fue rescatar al hombre del habitáculo.

Impacto. La cabina del camión que chocó al otro quedó destruida (Imagen: Letras de Garín).

De acuerdo a las primeras informaciones, el conductor se llama Diego Fernando Camaño y no presentaba heridas de gravedad. No obstante, una ambulancia del SAME lo trasladó a la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) de Garín para una mejor atención.

El otro camión, marca Fiat Iveco, era conducido por Luis Daniel Zetti, quien tampoco sufrió lesiones de consideración. De hecho, no hizo falta llevarlo a un centro asistencial.

El choque entre los camiones involucró a dos vehículos particulares: un Toyota Corolla, conducido por Erica Marian Fernández (43), y un cuarto Peugeot Patner, conducido por Roberto Velichco (45). Ambos resultaron ilesos.

Debido al accidente, la circulación por la autopista se ve sensiblemente congestionada entre las rutas 25 y 26, ya que están obstruidos los carriles del medio y de la derecha.

Como es de práctica en estos casos, el personal policial que intervino inició un sumario por “lesiones culposas” y dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción en turno.

