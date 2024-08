Arroyo Escobar: retiraron dos toneladas de basura en una nueva limpieza

Debido a los altos niveles de contaminación detectados en el Arroyo Escobar, en mayo se puso en marcha un proyecto para sanear las áreas más afectadas. El foco de esta acción está puesto en aquellas zonas en las que la cuenca forma un recorrido curvilíneo, donde se acumula mucha más basura que en otras ubicaciones.

Con una superficie aproximada de 296 kilómetros cuadrados, el trayecto de la corriente involucra parte de los territorios de seis municipios: Escobar, Malvinas Argentinas, Pilar, José C. Paz, General Rodríguez y Moreno. La contaminación es mayor en el partido de Escobar, porque es el último de la cuenca. Esto hace que la mayoría de la basura arrojada aguas arriba termine amontonándose en esta zona.

Hasta ahora se realizaron tres operativos de saneamiento, en una extensión de tres kilómetros, entre Ingeniero Maschwitz y Belén de Escobar. El primero transcurrió durante la última semana de mayo, a la altura del barrio privado La Celina. El segundo tuvo lugar el 1º de junio, en la Reserva Natural Educativa de Ingeniero Maschwitz.

El pasado fin de semana se llevó a cabo un nuevo barrido del cauce. Del operativo participaron personal del Municipio, vecinos y voluntarios de distintas organizaciones, como Parley for the Oceans, Fundación Temaikén, COA Pava de Monte, Germinar, Asociación de los Amigos de la Reserva, Asociación Ambientalista Los Talares y Eco Rotary de Ingeniero Maschwitz. También acudieron miembros de Guardavidas del Paraná, Puentes para la Inclusión, Colectivo Cultural, Casa Tron, COA Taguato y Yorio.

Cuadrilla. Cuarenta voluntarios participaron de la limpieza del arroyo

Al igual que en la segunda jornada, los trabajos de limpieza se desarrollaron en inmediaciones de la reserva. En esta oportunidad, las cantidades de basura recolectada dejaron asombrados a quienes participaron. Dos toneladas de residuos fueron removidos de las aguas del arroyo, el doble que en barridos anteriores.

Desde el Municipio señalan que la zona intervenida constituye un punto estratégico clave, ya que “es un área de biodiversidad protegida, un punto turístico y además de visitas educativas. Trabajar en esta zona ayuda a visibilizar la problemática porque podemos contrastar el estado de la reserva con el del arroyo.”

El operativo se llevó adelante en un tramo en donde hay un árbol caído. Esto ayuda a contener el elevado nivel de basura que circula por ese curso de agua. El servicio de limpieza de arroyos cuenta con una flota especializada para retirar los residuos, desmalezar y desobstruir los cauces.

Prevenir inundaciones y preservar el entorno

El secretario general del Municipio, Carlos “Beto” Ramil, estuvo presente en esta nueva jornada de saneamiento del arroyo. En un posteo en sus redes sociales, el funcionario expresó: “No se puede hablar de futuro si no preservamos nuestros recursos naturales. Hay que entender que no hay otro planeta que no sea este y que es nuestro deber cuidarlo todos los días”.

“Es por eso que desde hace ocho años trabajamos en educación ambiental. Creamos espacios para promover el consumo responsable, reciclar y concientizar sobre la importancia de estas acciones”, concluyó. Junto a él estuvieron la secretaria de Planificación Territorial y Espacio Público, Verónica Sabena, y el subsecretario de Acceso a Derechos, Nicolás Serruya, ambos vecinos de Maschwitz. También estuvo presente Mariana Campbell, subsecretaria de Desarrollo Sostenible.

Saneamiento. El objetivo es mantener limpio el curso de agua y evitar que se acumulen residuos.

Desde el Municipio señalan que este tipo de iniciativas están pensadas “no solamente para prevenir inundaciones en la cuenca del Río Luján, sino que también buscan concientizar a los vecinos y vecinas sobre la importancia de preservar el entorno natural para así promover un ambiente más saludable para la comunidad”.

Las tareas de saneamiento continuarán una vez al mes hasta eliminar todos los residuos y recuperar el esplendor del caudal. Quienes quieran sumarse a esta causa pueden inscribirse como voluntarios en la plataforma Escobar360.