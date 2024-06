Un estreno que se las trae: Mi villano favorito 4 llega a la pantalla del Cine Italia

La saga de Mi villano favorito vuelve a la pantalla grande con nuevas aventuras y momentos hilarantes de la mano de Gru, ahora convertido en agente de la Liga Antivillanos, y su ejército de Minions. La flamante película del estudio Illumination marcará el regreso de la franquicia, después de siete años.

El foco de esta entrega no solo estará puesto en las usuales travesuras de las criaturitas amarillas, quienes esta vez se convertirán en superhéroes, sino también en la vida de Gru y Lucy, que junto a sus hijas le darán la bienvenida al nuevo integrante del hogar: Gru Jr.

Sin embargo, no todo será color de rosas. El ex supervillano deberá ganarse el afecto de su pequeño hijo, quien parece no apreciarlo demasiado. Además, la familia se enfrentará a un desafío que pondrá en peligro sus vidas. La paz del hogar es interrumpida rápidamente cuando Gru, su esposa y sus hijos se ven obligados a huir al convertirse en objetivos del criminal fugitivo Maxime Le Mal y su poderosa novia, Valentina.

En la película, dirigida por Chris Renaud y Patrick Delage, Steve Carell y Kristen Wiig retoman sus roles como Gru y Lucy, respectivamente, otorgando sus voces para la interpretación. Además, los actores Will Ferrell y Sophia Vergara les dan vida a los antagonistas Maxime y Valentina, mientras que Joey King, Miranda Cosgrove, Dana Gaier, y Madison Polan se encargan de los demás personajes.

Villano. Gru, el malvado protagonista de la saga, convertido en todo un padre de familia.

Una participación especial

Argentina no está ajena de participación en este tan esperado film, ya que la cantante urbana María Becerra aportó su voz para uno de los personajes. La famosa vocalista formó parte del doblaje interpretando a Poppy, una nueva villana.

El año pasado significó un meteórico salto en la carrera de Becerra. Fuera de las plataformas digitales, la llamada “Nena de Argentina” fue protagonista de la banda sonora de Rápidos y Furiosos X con su tema Tu cura. También recibió al 2024 con una actuación sobresaliente en el emblemático espectáculo de Año Nuevo en Times Square (Nueva York). El show constó de dos canciones que fueron cantadas con gran entusiasmo por una multitud de 50 mil personas.

La cantante oriunda de La Plata viene de romperla luego de cantar frente a más de 70 mil seguidores en el estadio Monumental. Es la primera mujer argentina que logró agotar las localidades en la cancha de River, hazaña que solo había sido alcanzada por estrellas internacionales como Taylor Swift.

Su show, que contó con una puesta en escena de primer nivel y un recorrido por sus diferentes etapas musicales, fue un verdadero éxito y terminó de consolidarla como una de las figuras más influyentes del momento.

La voz de la nena. La popular cantante María Becerra interpreta a Poppy, una nueva villana.

Otros títulos en pantalla

Volviendo al Cine Italia, Intensamente 2, que se estrenó el pasado jueves, continuará en cartelera hasta el martes 25. La secuela vuelve a sumergirse en la mente de Riley mientras vive una auténtica montaña rusa de sensaciones. Frente al advenimiento de la adolescencia, la protagonista experimenta una serie de nuevas emociones, como Ansiedad, Aburrimiento, Envidia y Vergüenza, que ahora deberán coexistir con las ya conocidas Alegría, Tristeza, Furia, Temor y Desagrado.

Las entradas para ambas películas pueden adquirirse por un precio que oscila entre $1.500 y $4.000 en la boletería del Cine Italia -Mitre 451, Belén de Escobar- o a través de su sitio web. Hay descuentos para jubilados y menores.

Días y horarios para ver Mi Villano Favorito 4 e Intensamente 2

Jueves 20 de junio:

Mi villano favorito: 16.30 hs (2D), 19.00 hs (3D) y 21.30 hs (2D).

Intensamente: 12.30 hs y 14.30 hs.

Viernes 21 de junio:

Mi villano favorito: 14.00 hs (2D), 19.00 hs (3D) y 21.30 hs (2D).

Intensamente: 12.30 hs y 16.30 hs.

Sábado 22 de junio:

Mi villano favorito: 15.00 hs (2D) y 17.30 hs (3D).

Intensamente: 20.00 hs.

Domingo 23 de junio:

Mi villano favorito: 15.00 hs (3D) y 21.30 hs (2D).

Intensamente: 11.00 hs y 13.00 hs.

Lunes 24 de junio:

Mi villano favorito: 14.00 hs (2D), 16.30 hs (3D) y 21.30 hs (2D).

Intensamente: 12.00 hs y 19.00 hs.

Martes 25 de junio:

Mi villano favorito: 18.30 hs (3D) y 22.30 hs (2D).

Intensamente: 20.30 hs.