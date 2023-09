Tres atletas escobarenses compitieron en el Ironman 70.3 de Finlandia

En la ciudad de Lahti, a solo 50 minutos de Helsinki, la capital de Finlandia, entre el sábado y el domingo se realizó el Ironman 70.3, que tuvo entre sus participantes a tres atletas del partido de Escobar.

La desafiante competencia consistió en 1.900 metros de natación en el hermoso lago Vesijärvi, 90 kilómetros de ciclismo en el impresionante paisaje finlandés y 21 kilómetros de pedestrismo con vistas espectaculares del agua, el estadio de Lahti y la empinada cuesta de Salpausselkä.

El primer día fue para la rama femenina y allí estuvo Yanina Minaglia. La atleta local finalizó 11º en su categoría (40-44 años) y 167º en la clasificación general, con un tiempo de 4 horas, 50 minutos y 31 segundos. Fue la mejor sudamericana del triatlón.

La escobarense sufrió el extravío de todo su equipaje, por negligencia de la aerolínea con la que viajó, y 24 horas antes no sabía si podía participar, debido a que la pérdida fue de todo su equipo deportivo, incluyendo la bici.

Felicidad. Yanina Minaglia fue la atleta sudamericano mejor claificada en Finlandia.

“No tenía nada, desde geles, zapatillas, porta número, medias, anteojos, indumentaria, traje de neoprene, antiparras, casco, ruedas, bicicleta, nada. Y a miles de kilómetros amigos, conocidos, desconocidos, sponsors y familia me ayudaron a poder competir. No me alcanzan las palabras para decirles lo feliz que me hicieron”, expresó Minaglia en sus redes sociales después de la carrera, y sin haber recuperado dichos elementos.

El domingo fue el turno de los hombres y allí estuvo Mariano Bucci, que en la categoría 40-44 años se ubicó en el puesto 352°, con un tiempo de 4 horas, 55 minutos y 21 segundos, quedando 1850º en la general de caballeros.

Por su parte, Oscar Giroto salió 124° en su categoría (55-59 años) con una marca de 5 horas, 9 minutos y 35 segundos, clasificando 2347º en la general.

Entre más de seis mil competidores, el Ironman lo ganó el alemán Rico Bogen, con 3hs32’22´´, seguido por Fréderic Funk (3hs33’26’’) y tercero quedó Jan Stratmann (3hs34’11’’), también de Alemania.