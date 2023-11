Tasas municipales: a partir de 2024 aumentarán por el índice de inflación

En la doceava sesión ordinaria del período legislativo 2023, que se realizó este miércoles al mediodía, el Concejo Deliberante de Escobar aprobó las ordenanzas preparatorias Fiscal y Tributaria del próximo ejercicio, que prevén un significativo cambio en relación a la actualización del precio de las tasas municipales.

Hasta ahora, los aumentos tributarios se determinaban anticipadamente. Por ejemplo, a fines del año pasado se estableció que para 2023 se aplicaría una suba de 35% en enero, de 20% en mayo y una cláusula gatillo de hasta 20% en caso de que la inflación superara ese umbral, tal como sucedió.

Históricamente, las tasas municipales se actualizaron de esa manera. Sin embargo, la Secretaría de Ingresos Públicos propuso implementar una nueva modalidad a partir de 2024, con la finalidad de que el precio de estos tributos no quede retrasado respecto a los elevados niveles de inflación vigentes.

“Vamos a terminar 2023 con un aumento de tasas de 94%, frente a una inflación proyectada para fin de año de 185% anual. Quedamos muy por debajo de la inflación, casi a la mitad”, explicó un vocero legislativo del oficialismo a El Día de Escobar.

Desde esta perspectiva, en los proyectos de ordenanzas Fiscal y Tributaria 2024 que envió al Concejo Deliberante, el Ejecutivo planteó un aumento inicial de 30% a partir de enero, mientras que de febrero en adelante las tasas se actualizarían de manera mensual tomando como parámetro el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

A su vez, las ordenanzas impositivas le otorgan al Ejecutivo la potestad de aplicar un incremento adicional de 10% en marzo. “Sería un resguardo por si la inflación se descontrola, que esperemos que no ocurra, pero la idea es no implementarlo, como en tantas otras oportunidades no se aplicó la cláusula gatillo”, aseguró el oficioso vocero de Unión por la Patria.

Por lo pronto, el tratamiento de las ordenanzas preparatorias Fiscal y Tributaria fue el tema central de la sesión de este miércoles, que duró apenas quince minutos. La nueva propuesta del Ejecutivo no generó ningún tipo de controversia en las bancas.

Varios concejales opositores pidieron la palabra para justificar su voto en abstención. El argumento común fue la “falta de información suficiente”, a pesar de que la semana pasada tuvieron una reunión informativa con el secretario y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Pablo Giordano y Karina Centioni.

No obstante, el voto afirmativo de la bancada oficialista alcanzó para darle curso administrativo a ambos expedientes, que tendrán tratamiento definitivo el próximo jueves 29, en la asamblea anual de concejales y mayores contribuyentes.