Reclamo contra IOMA por falta de atención a una paciente con cuadriplejia

Al Director de El Día de Escobar

Sr. Ciro D. Yacuzzi

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes para solicitarles difusión sobre el estado de salud de Julieta, una joven de Maquinista Savio que en abril se sometió a una cirugía y quedó cuadripléjica a causa de hipoxia. La obra social IOMA no se hace cargo de las prestaciones que ella precisa y la familia está desesperada.

El posteo de su madre, Analia Romina Pérez, en Facebook, es el siguiente: “Julieta otra vez está con fiebre. Todavía no sabemos por qué. En el Fleni no le supieron tratar. Sí, a pesar de que es un centro de rehabilitación de excelencia no se dieron cuenta de que tenía neumonía. Salimos de ahí destruidos porque nos dijeron que Juli nunca se iba a poder desvincular del respirador.

Llegamos al Güemes el 24 julio y lo primero que hicieron fue desligarla porque no lo necesita. Mañana van a ser dos meses que estamos acá. El 9 de septiembre volvió a tener neumonía, pero ya con una bacteria intrahospitalaria. Y ahora otra la vez la fiebre. Si seguimos acá va a enfermarse muchas veces. Su vida corre peligro. Necesitamos sacarla de acá, pero IOMA todavía no la derivó a ningún lado. Nadie acepta pacientes de esta obra social porque no paga, por ende, no hay camas en los centros donde tienen convenio.

Julieta. La joven precisa una serie de prestaciones que IOMA no le proporciona.

Me gustaría llevarla a casa, pero recién ahora podemos construir algo para ella y además no tenemos nada de lo que necesitamos. Mi obra social no responde. Podemos llegar a caer en cualquier centro lejos de casa, y yo tengo otros dos hijos que también me necesitan.

Aparte del dolor de ver a Juli en este estado, debo conformarme con lo que IOMA me ofrece y pelear para que me lo dé. Si no fuera por la familia, los amigos y toda la gente que nos ayuda, no sé qué sería de mi hija. Necesitamos que Juli sea derivada a un centro de rehabilitación bueno, no a un depósito de enfermos. El tiempo de rehabilitación que perdimos ya es mucho y sigue corriendo. No podemos esperar más”.

Noelia Pérez (Maquinista Savio)