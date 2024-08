Queja de una madre por mala atención en el hospital Erill

Al Director de El Día de Escobar

Sr. Ciro D. Yacuzzi

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes a fin de dar a conocer la desagradable situación que atravesé en el hospital Erill. El viernes 2 de agosto yo tenía una cesárea programada para las 7 de la mañana, motivo por el jueves me mandaron a hacerme un análisis de sangre en laboratorio.

Ese día me acerqué al lugar, pero me dijeron que no me podían realizar los análisis correspondientes, por lo que me dieron otro turno para el viernes una hora antes de la cesárea.

Cuando me presento para sacarme sangre me informan que los resultados iban a estar recién para las 11 de la mañana, siendo que yo tenía programada la intervención para las 7 AM y que el estudio me lo tendrían que haber realizado el día anterior.

Cuando subo a quejarme al segundo piso, personal del hospital comenzó a maltratarme y a preguntarme de mala manera por qué no tenía los análisis, cuando ellos me habían negado la atención el día anterior.

A la salida del quirófano, me trasladan al tercer piso. Allí, nuevamente una enfermera del hospital comenzó a maltratarme por tener inconvenientes a la hora de amamantar a mi bebé, siendo que yo soy madre primeriza. Fue entonces que me contacté con mi familia para retirarme del lugar debido a los malos tratos de enfermeros y médicos.

Ayer por la noche me acerqué nuevamente al hospital, porque mi bebé estaba incómodo y llorando, y yo no sabía qué hacer. El personal nuevamente me maltrató y nos negó la atención a mí y a mi hijo de 4 días.

Yanina Magallanes (Belén de Escobar)