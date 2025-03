Queja contra un kiosco por irregularidades en la carga de la tarjeta SUBE

Al Director de El Día de Escobar

Sr. Ciro D. Yacuzzi

De nuestra consideración:

Me dirijo a usted con el propósito de hacer una denunciar una situación recurrente en el kiosco JML, ubicado en la calle Rivadavia de Belén de Escobar, en relación con la carga de tarjetas SUBE

El pasado domingo 22 de marzo fui a solicitar una recarga. La señora encargada del kiosco no me entregó el comprobante correspondiente, lo que me generó dudas sobre el monto realmente acreditado en la tarjeta.

Mi pareja y yo cargamos $3.000 y la persona que nos atendió afirmó que nuestro saldo final era de $1.800. Sin embargo, al verificar en la aplicación SUBE de ambas tarjetas, constatamos que el saldo real era de apenas $800, sin que previamente tuviéramos saldo negativo.

Cuando solicitamos el comprobante de la transacción, la señora en cuestión respondió de manera descortés, asegurando que no entregaban tickets y que debíamos conformarnos con la información verbal.

Considero que esta práctica es una falta de respeto a los vecinos de Escobar y una posible irregularidad que afecta a quienes confían en este comercio para realizar sus cargas de manera segura y transparente.

Agradezco la publicación de esta carta y espero que las autoridades competentes tomen medidas para garantizar un servicio honesto a la comunidad.

Evelyn Rodríguez (Belén de Escobar)