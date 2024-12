Impactante choque en la entrada a un barrio privado de Escobar

Un sorprendentemente violento choque entre dos autos tuvo lugar este miércoles a la mañana en la entrada a un barrio privado ubicado sobre la calle Mermoz, en la localidad de Belén de Escobar. A causa del impacto, dos personas resultaron heridas y tuvieron que ser hospitalizadas.

El accidente ocurrió minutos después de las 8, cuando un Ford Focus plateado y un Fiat Uno de color azul colisionaron bruscamente en el acceso al barrio El Portal de Belén, que está sobre la calle Mermoz al 3100. Esto es a unas veinte cuadras de la avenida San Martín (ruta provincial 25) y a una distancia algo menor del Aeroclub Escobar, en una zona de escasa circulación vehicular.

Fuentes policiales consultadas por El Día de Escobar informaron que el primer vehículo era conducido por Miriam Martínez, de 42 años, mientras que el otro auto estaba al mando de Agustín Vera, de 21. Junto al joven viajaba otro hombre, identificado como Juan Rapela, de 36 años.

Las primeras informaciones sugerían que se podía tratar de un choque frontal. Sin embargo, más tarde se supo que ambos vehículos circulaban en la misma dirección. El Ford Focus estaba por ingresar al barrio privado, cuando el Fiat Uno lo sobrepasó por la izquierda, según comentaron varios testigos al ver la publicación en las redes sociales.

Semidestruido. El impacto contra el otro auto dejó muy dañada la carrocería del Fiat Uno.

A raíz del fuerte impacto, que dejó al auto azul en sentido opuesto al que se desplazaba, ambos vehículos sufrieron importantes roturas en sus carrocerías. El Focus presentó serias abolladuras en el costado izquierdo, viéndose afectadas la parrilla, el paragolpes delantero, las dos puertas laterales y parte del guardabarros trasero.

No obstante, la peor parte de la colisión se la llevó el Fiat Uno, cuyo frente y costado derecho quedaron completamente destrozados. Ambos vehículos terminaron incrustados en la entrada al complejo, bloqueando parcialmente el acceso.

En el lugar se hicieron presentes dos ambulancias del SAME, cuyo personal decidió trasladar a Juan Rapela y a Miriam Martínez al hospital provincial Enrique Erill. El hombre necesitaba atención especializada debido al duro golpe que se produjo donde él se encontraba, según trascendió. De acuerdo a trascendidos, las dos personas heridas se encuentran en buenas condiciones.

Apenas se reportó el incidente, también concurrieron varias dotaciones de bomberos voluntarios y efectivos de la comisaría Escobar 1ra. Más tarde arribaron peritos de la Policía Científica, quienes realizaron trabajos de campo para determinar las causas que dieron lugar al siniestro.

Un usuario de la red social Facebook aseguró que se trata de una zona en la que los accidentes son muy frecuentes. “Todos los días se ven autos y camiones circulando a velocidad de autopista. No respetan nada. Manejan con el celular en la mano. No hay conciencia al manejar… lamentable”, expresó Karin Mar en los comentarios de un posteo sobre el accidente.

Por su parte, el conductor del Fiat Uno dio su versión del hecho en una publicación de El Día de Escobar en la misma red social. “El accidente fue una cuadra antes de llegar a un trabajo. No estaba alcoholizado. Y si nadie estuvo en el lugar, no opine, gracias. Yo no me levante con ganas de querer arruinar a nadie ni menos matarme y perder mi herramienta de trabajo”, expresó Rapela, contestando a distintas especulaciones que circularon sobre las posibles razones de este tan singular como violento accidente.