El esperado estreno de Wicked llega a Escobar: días y horarios para verla

El estreno de Wicked, una comedia de fantasía perteneciente al mundo de El mago de Oz, llega este jueves a la cartelera del Cine Italia para que todos los escobarenses puedan disfrutarla. Este universo, que es el origen de una de las películas más celebradas de la historia, resurge con fuerza en la adaptación del exitoso musical de Broadway.

Esta superproducción relata la historia jamás contada de las hechiceras de Oz, enfocándose especialmente en la vida de Elphaba, una joven de piel verde y habilidades extraordinarias. Rechazada y marginada por su aspecto, durante su etapa como estudiante universitaria encuentra refugio en Glinda, una encantadora y bondadosa maga, con quien entabla una estrecha amistad.

La cinta explora cómo se conocieron, la evolución de su relación y cómo, poco a poco, se distanciaron entre sí, convirtiéndose con el correr de los años en la Bruja Buena y la Bruja Malvada del Oeste.

Wicked será la primera entrega de las dos partes en las que se dividirá esta historia. El público podrá disfrutar de un despliegue visual ostentoso, abundantes números musicales y una trama que rinde un fiel homenaje al espectáculo de Broadway, utilizando efectos cinematográficos que lo engrandecen y trasladan perfectamente al universo audiovisual.

La película cuenta con la dirección del reconocido cineasta Jon M. Chu y un elenco repleto de estrellas. Elphaba cobra vida a través de la actuación de Cynthia Erivo, cantante y actriz británica reconocida con prestigiosos premios dentro del ámbito musical, incluidos el Grammy y el Emmy.

Por su parte, Glinda es interpretada por la superestrella estadounidense Ariana Grande, reconocida cantante y compositora pop, con múltiples premios Grammy y discos de platino en su haber. Además, participan del reparto la ganadora al Óscar, Michelle Yeoh; Jeff Goldblum (Día de la independencia) y Peter Dinklage (Game of Thrones).

Gladiador 2 sigue en pantalla

Gladiador 2, la esperada secuela del épico film dirigido por Ridley Scott, sigue en cartelera por segunda semana consecutiva en el Cine Italia. La historia transcurre años después de la muerte del comandante Máximo Décimo Meridio, interpretado por el célebre Russell Crowe.

En esta entrega, Lucio, hijo de Lucila, se convierte en gladiador tras la destrucción de su hogar, ordenada por los emperadores romanos Caracalla y Geta. Obligado a luchar en el Coliseo, el protagonista buscará vengarse del general Acacius, quien comandó la masacre contra su pueblo. Paralelamente, el protagonista busca recuperar el honor perdido de Roma y enfrentarse a su oscuro legado familiar, mientras lidia con su propio pasado y los secretos que este guarda.

La película cuenta con un reparto repleto de grandes figuras. Paul Mescal (Normal People) interpreta a Lucio, mientras que Pedro Pascal (The Last Of Us) se pone en la piel del general romano Acacius. Por su parte, el inoxidable y aclamado Denzel Washington le da vida a Macrinus, un traficante de esclavos que entrena gladiadores, mientras que Connie Nielsen retoma su papel de Lucila.

Las entradas para ver estos títulos en pantalla pueden adquirirse en la boletería del Cine Italia -Mitre 451, Belén de Escobar- y a través de su sitio web. El precio oscila entre $2.300 y $6.000. Hay descuentos para jubilados y menores. Las personas con discapacidad pueden ingresar sin cargo presentando el CDU.

Días y horarios para ver Wicked

Jueves 21/11: 15:00 hs y 18:30 hs (Subtitulada)

Viernes 22/11: 14:30 hs (3D)

Domingo 24/11: 13:30 hs (3D)

Lunes 25/11: 20:30 hs (Subtitulada)

Martes 26/11: 15:00 hs (3D) y 18:30 hs (Subtitulada)

Días y horarios para ver Gladiador 2

Jueves 21/11: 22:00 hs.

Viernes 22/11: 23:30 hs

Domingo 24/11: 13:30 hs (3D) 21:30 hs

Lunes 25/11: 14:30 hs

Martes 26/11: 22:00 hs