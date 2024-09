Cómo interviene el Municipio ante casos de personas en situación de calle

A raíz del artículo publicado por este medio sobre las personas que viven en situación de calle y duermen en los cajeros automáticos de las entidades bancarias, la secretaria de Desarrollo Social del Municipio se contactó con El Día de Escobar para dar a conocer el protocolo de intervención que se aplica para abordar estas situaciones, cada vez más frecuentes.

La titular del área, María de los Ángeles Goñi De León, afirmó que “en la mayoría de los casos” se trata de gente “de otros municipios, con los que se articulan acciones”, y difundió las estadísticas del trabajo que viene llevando a cabo la actual gestión de gobierno sobre esta compleja problemática social.

Resguardo. Un joven se refugia de la lluvia y del frío en el hall del Banco Patagonia.

“La calle no es un lugar para vivir. Desde la Municipalidad trabajamos constantemente para evitar estas situaciones. Lo hacemos no solo para que no existan, sino también para que nadie las naturalice. Por eso atendemos todos los casos que se nos presentan, incluso con personas que vienen de otros distritos”, señaló la funcionaria, quien tiene una maestría en trabajo social.

“Tenemos una forma de trabajo que, creemos, reduce significativamente la cantidad de personas que viven en esa situación. Por supuesto, consideramos que nunca es suficiente el esfuerzo si vemos que un solo ser humano pasa por hechos como ese. Y por eso no descansamos: cuando se detecta alguna situación, se aborda inmediatamente”.

Dormir en la calle. Jonathan pasa todas las noches en el ex edificio del Banco Santander.



Goñi comentó que desde 2015 la Municipalidad de Escobar tiene una modalidad de atención de situaciones de calle de la que forman parte varias áreas. Ante la presencia de una persona en la vía pública, se acercan al lugar agentes de Prevención Comunitaria y/o Defensa Civil, se les ofrece acompañamiento y se da aviso a la Secretaría de Desarrollo Social.

“Si la persona se encuentra ubicada en tiempo y espacio, puede referir cuál es su identidad y, si acepta voluntariamente ponerse a resguardo, se le ofrece un alojamiento comunitario donde descansar y se comienza a reconstruir su historia para ayudarla a recuperar un proyecto de vida que le permita dejar la situación de calle. Si no se encuentra en condiciones físicas o psíquicas para poder interactuar con los equipos, se solicita evaluación de SAME y se ingresa a un dispositivo de salud para su evaluación”.

Funcionaria. María de los Ángeles Goñi De León, secretaria de Desarrollo Social del Municipio.

“En algunos casos nos encontramos, sobre todo con varones adultos, con personas que se niegan a dejar el espacio público. Varios de estos hombres transitan esporádicamente no teniendo su centro de vida en nuestro distrito, sino que son residentes de otros municipios y acuden a Escobar en búsqueda de algunas estrategias de subsistencia. No obstante, nuestra forma de trabajo incluye construir un vínculo de confianza que los habilite a que se dejen ayudar”, señaló la secretaria de Desarrollo Social.

Desde la pandemia a la fecha, Desarrollo Social asistió a más de 150 personas que fueron encontradas en situación de calle: 98 regresaron a sus distritos y fueron vinculados con sus familias.

Acurrucado. Envuelto en una manta, un hombre duerme en los cajeros del Banco Provincia.

“En el resto de los casos hubo distintas experiencias. Algunos presentaban padecimientos mentales y se hallaban perdidos, por lo que, con la ayuda del SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas), pudimos revincularlos con sus familias. Otras, con residencia en nuestro municipio, pudieron acceder a tratamientos en el Hospital de Salud Mental Papa Francisco e incluirse en la comunidad, dejando la calle”.

Por último, la funcionaria alentó a la comunidad a colaborar con el Municipio en el abordaje de estas situaciones. Para ello, solicitó que cuando alguien vea a una persona en situación de calle de aviso al sistema Ojos y Oídos en Alerta o a Defensa Civil, al número 103, o al (11) 3554-6825