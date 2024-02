Agua estancada y criadero de mosquitos por falta de zanjeos en Matheu

Al Director de El Día de Escobar

Sr. Ciro D. Yacuzzi

De mi consideración:

Quisiera saber si me podrían ayudar haciendo público un reclamo que tengo desde el 14 de agosto del 2023 en la UGC Nº11 de Matheu por zanjeos, ya que hay mucha agua estancada en toda una cuadra.

El problema es en las calles Río Negro y Alem. Es un verdadero criadero de mosquitos y nadie hace nada. Ya hicimos muchos reclamos.

Cuando les dije que es un peligro por el dengue, me dijeron que acá no hay casos de dengue y yo les respondí que si están esperando que haya casos para hacer algo. Se inundan las casas porque el agua no va para ningún lado.

Todos los vecinos estamos de acuerdo en hacer pública esta situación para que se solucione.

Hugo Pavón

(Matheu)