“Vergüenza ajena”: Sujarchuk opinó sobre el escándalo de Alberto Fernández

Después de permanecer varios días en un prudente silencio, el intendente Ariel Sujarchuk decidió dar su opinión sobre las denuncias por supuesta violencia de género que envuelven al ex presidente Alberto Fernández.

Hasta ahora, pocas voces del peronismo se expresaron con todas las letras sobre la denuncia de la ex primera dama, Fabiola Yañez, quien acusa al otrora jefe de Estado de haberla agredido físicamente de manera reiterada. A esto se le suma la filtración de videos -al menos tres- filmados por Fernández de sus encuentros en Casa Rosada y en la quinta presidencial de Olivos con la panelista Tamara Pettinato, que desde la semana pasada están en las pantallas de todos los noticieros.

“La sensación es de vergüenza ajena”, sentenció Sujarchuk cuando lo consultaron sobre estos temas, aunque evitó profundizar sobre ambos. “Yo podría ser políticamente correcto y decir que esto está en el ámbito de la justicia, pero creo que eso es ser muy incorrecto”, sostuvo.

Al respecto, señaló que “por supuesto que la justicia lo tiene que dirimir y que hay cuestiones que se hicieron públicas que no son delito, pero que son impropias de un presidente de la Nación. Pero lo que no está bien es no estar todo el día trabajando por los argentinos que están en crisis”, expuso el intendente escobarense.

Tiempos mejores. El entonces presidente Alberto Fernandez y Ariel Sujarhcuk, en 2023.

“No estamos en un país donde está todo bárbaro. Tenés que estar enfocado al 1000% para solucionar los problemas de los argentinos”, analizó Sujarchuk, a modo de recriminación hacia la actitud de Fernández durante sus cuatro años de gobierno.

En un plano más general, evaluó que “hay una crisis política que vino durante su gobierno y que nunca paró. Una crisis de gestión y un resultado electoral adverso, del que vienen los problemas que tenemos hoy”, señaló Sujarchuk, que durante su segundo mandato tuvo un trato muy fluido con el ex presidente.

Durante su gobierno, Fernández fue el presidente en ejercicio que más veces visitó el partido de Escobar. En total, fueron seis. La última ocurrió el 11 de mayo de 2023, cuando encabezó la entrega de 57 viviendas sociales del programa “Casa Propia”. La primera había sido en febrero de 2020, cuando participó de la inauguración de una planta de producción de medicamentos oncológicos biosimilares en el parque industrial de Garín.

Siete meses después -septiembre de 2020- estuvo en la inauguración del hospital municipal Néstor Kirchner, en Maquinista Savio; en octubre de 2021 asistió a la apertura de la primera Expo Escobar, mientras que en octubre de 2022 visitó la Fiesta Nacional de la Flor y participó de una charla debate sobre la película Argentina 1984 en el Cine Italia. Antes, en agosto de 2022, había encabezado la inauguración del paso bajo nivel de la calle Pablo Podestá.

Fraternal. Sujarchuk y Fernández, en la inauguración del paso bajo nivel Pablo Podestá.

La buena relación entre Fernández y Sujarchuk también se cimentó aún más cuando el primer mandatario lo designó presidente del Ente de Gestión y Control de la Vía Navegable (Hidrovía). Sujarchuk estuvo en ese cargo entre diciembre de 2021 y agosto de 2022. Al octavo mes dejó esa función para asumir en la Secretaría de Economía del Conocimiento de la Nación, convocado por el entonces flamante ministro de Economía, Sergio Massa. En abril de 2023, a cuatro meses de las PASO, regresó a la Intendencia.

La pelea por la birome

Sujarchuk también habló sobre la situación del peronismo y no dudó en afirmar que “está en un momento de degradación enorme, con una interna dañina y estructuralmente desconectado de la sociedad”.

“Algunos están diciendo que el ciclo de Cristina Kirchner pasó y creo que se están peleando por una birome que cada vez tiene menos tinta”, declaró durante una entrevista con Delta 90.3.

Crítico. El intedente de Escobar afirmó que el peronismo está “desconectado de la sociedad”.

También analizó el rol del presidente Javier Milei y comentó: “Cambia el eje de la grieta. Los partidos de la política tradicional están en una crisis de distintas características. Si al gobierno le va bien, el oficialismo termina absorbiendo al PRO, sino el péndulo se va a otro lado. El radicalismo se replantea cuál es su lugar en la sociedad”.

Además, indicó que “hay que buscar un encuentro en torno a las ideas y no en torno a las personas. No hay que ser vintage mirando al pasado”.

Por último, se refirió a la situación económica y lanzó: “El gobierno hizo un ajuste que era necesario, pero yo no lo hubiese hecho de esta manera”. “Creo en un Estado presente que brinde servicios, y que sea simple”, aseguró.