Queja por mala atención de una médica en la UDP de Garín

Al Director de El Día de Escobar

Sr. Ciro D. Yacuzzi

De mi consideración:

El sábado a las 17 la ambulancia traslada a mi padre operado del corazón, con pérdida de conocimiento y sin poder respirar bien, a la UDP de Garín.

Después de horas, la doctora Sofía Florencia Luzzi entró, le pregunto y me dice “no puedo hablar”. Pregunto quién lo atiende, me dice que ella, pero que no se va a levantar a cada rato a hablar con los familiares. (sin saber si mi papá estaba vivo o muerto).

Luego vuelvo a preguntar y me dice que llamó por el traslado, pero que no contestan. Me fui a la NCK y me dicen que nunca lo pidió. Vuelvo a la UDP, me vuelvo a entrevistar y se me ríe en la cara. Me dice “¿querés revisar mi celu?”. Y se reía a carcajadas; luego salió corriendo cuando solo le pregunté eso. Tuvo que venir personal policial para pedir la ambulancia.

Nadie me escucha. Y si mi papa se muere, es responsabilidad de esta médica que no lo quería trasladar. Me llamaron hoy para una entrevista y me maltrataron, porque dice que por lo que pasó los médicos tardaron 2 horas en poder estar tranquilos para atender.

Una vergüenza, se ríen de la gente.

Marina Cecilia Legnane

Ingeniero Maschwitz