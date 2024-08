Al Director de El Día de Escobar

Sr. Ciro D. Yacuzzi

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes a fin de solicitar al Municipio si puede tomar alguna acción con los vendedores ambulantes que se juntan en el Supermercado SUGO de la calle Rivadavia, para que no sean tan cargosos cuando uno les dice que no.

Encima que se ponen a tomar, se juntan varios y se pasan de cargosos, pero no veo que nadie de Prevención intervenga.

Muchas gracias y saludos cordiales.

Alberto Altamirano (Belén de Escobar)