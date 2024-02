Primera B: Armenio trajo doce refuerzos y debutará ante Sacachispas

Con las expectativas renovadas y un montón de caras nuevas, Deportivo Armenio comenzará este sábado su camino en la temporada 2024 de la Primera B Metropolitana, el tercer escalón del fútbol argentino.

Los de Maschwitz también cambiaron de director técnico: Cristian Tula se hizo cargo del equipo a principios de enero, en lugar de Christian Grabinski, que no renovó contrato y arregló en Villa Dálmine. Es la segunda experiencia de Tula como entrenador, tras su paso por Dock Sud.

En el último torneo Armenio quedó en la cuarta posición, con 16 encuentros jugados (7-4-5), y clasificó al Reducido. Su ilusión de ascender llegó hasta las semifinales, cuando lo eliminó San Miguel.

La llegada del nuevo DT trajo consigo doce incorporaciones, dejando a las claras que el plantel necesitaba una renovación. Por eso, la dirigencia se movió rápido y los refuerzos no tardaron en llegar.

Pelota al piso. El escobarense Lautaro Montani seguirá en el plantel de Armenio 2024.

Altas y bajas

De atrás para adelante, uno de los refuerzos es el arquero Thiago Ghergo: tiene 23 años, se formó en Banfield y atajó en J.J. Urquiza y Defensores de Belgrano.

En defensa el tricolor incorporó tres jugadores: el lateral derecho Nahuel Matías Troxler (26), que hizo las inferiores en Arsenal, y los zagueros Lucas Joaquín Medina (25), quien viene de jugar en Dock Sud, y Alejo Osella (23), proveniente de Central Córdoba de Rosario.

En el mediocampo volvió un histórico del club: Nahuel Sica (33), estandarte del equipo campeón de 2022, quien fue la primera incorporación de cara a la nueva temporada.

Además, llegaron Valentino Venetucci (20), de Unión de Santa Fe; Iván Álvarez (23), de Deportivo Morón; Federico Motta (30), ex Arsenal, Dock Sud, El Porvenir, Berazategui, Lamadrid y Santamaría de Tandil; y Marcos Macchione (26), que viene de jugar en Deportivo Merlo.

Valuarte. Nahuel Sica, un jugador con entrega y técnica que vuelve al mediocampo de Armenio.

En la parte ofensiva se sumaron tres delanteros: Juan Ignacio Barbieri (27), ex Ferro y Estudiantes de Olavarría, Defensores Unidos de Zárate, Flandria, Atlas de México, Central Córdoba y Acasuso; Matías Blanco (29), de Dock Sud; y Lucas Scarnato (35), que viene de San Miguel, donde recientemente consiguió el ascenso a la Primera Nacional.

Las bajas fueron once: se marcharon muchos jugadores que no renovaron contrato o que fueron cedidos a otras instituciones. Quienes no siguen son Errecalde, Patroni, Ugarriza, Marqués Semeao, Dopazo, Eusebio Henry, Battigelli, Pérez, López, Sánchez y el delantero Jonathan Herrera, que continuará su carrera futbolística en el ascenso de Paraguay.

Armenio visitará este sábado a las 17 a Sacachispas, en el debut del DT y de gran parte de los jugadores. La fecha 2 será en su estadio de la ruta 26, cuando reciba a Deportivo Merlo.

El clásico zonal será en la fecha nueve, cuando viaje a Campana para medirse con Villa Dálmine, que descendió en la última temporada de la Primera Nacional.